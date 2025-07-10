Trump'ın Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi kararıyla kahve fiyatları yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararının ardından kahve fiyatları yükseldi.

Dünyanın en büyük Arabica üreticisine 1 Ağustos'tan sonra yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesi, ABD'li tüketiciler için arz kesintileri ve daha yüksek fiyat endişesi yarattı.

Trump'ın Brezilya'dan kahve ithalatına gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından New York'ta işlem gören Arabica kahve fiyatları, bu sabah yüzde 3,5'ten fazla arttı.

Lavazza Group'un Başkanı Giuseppe Lavazza, Trump'ın Brezilya'ya yönelik tehdidinin ardından çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sorun Amerika ile Avrupa arasında gümrük vergileri olması değil. Sorun ABD ile Brezilya, ABD ile Vietnam, ABD ve kahvenin üretildiği tüm ülkeler arasında gümrük vergileri olması" dedi.

Lavazza sonuç olarak ABD'de kahvenin maliyetinin artacağını belirterek "Dolayısıyla ABD pazarı tüketiciler için daha pahalı hale gelecek" dedi.

Brezilya tarifelere karşılık verecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin gümrük tarifelerini tek taraflı olarak arttırmaya yönelik adımlarına Brezilya'nın Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında karşılık vereceklerini söyledi.