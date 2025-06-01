Trump’ın çelik hamlesi sofraya zam olarak dönecek

Trump yönetimi çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini iki katına çıkarırken, tarifeler milyonlarca Amerikalının hayatını olumsuz etkileyecek. Analistlere göre yüksek tarifelerin etkisi sadece otomobiller ve ev aletleriyle sınırlı kalmayacak. Konserve ürünlerden içecek kutularına kadar gıda ambalajında da kullanılan çelik ve alüminyum gıda fiyatlarını da etkileyecek.

Gıda maliyetlerini düşürme planı suya düştü

Trump'ın bu hamlesi seçim döneminde 'gıda maliyetlerini düşürme' vaadiyle de çelişiyor. Analistler hali hazırda yükselen market fiyatlarının tarifelerin etkisi ile daha da çıkacağını belirtirken, uzun vadede ise üretimi baltalayacağına inanıyor.

Pek çok sektörde maliyetler artacak

Çelik ve alüminyuma uygulanan yeni vergilerin kutu içeçeklerden, mamalara, konservelerden temel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok ürünü etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD'deki konserve üreticilerinin ve tedarikçilerinin birliği, CMI'ın Başkanı Robert Budway çelik tarifesindeki artışın konserve ürünlerin maliyetini de artıracağını belirterek, bunun ancak Çin ve diğer yabancı konserve gıda üreticilerinin işine yarayacağını savunuyor.

Temel gıda malzemelerinde büyük kriz

Öte yandan çorbalardan, meyve ve sebzeye uzanan konserveler Amerikan ailelerinin temel gıda malzemeleri arasında. Ekonomistler ise konservelerin dışında tarifelerin büyük bir dalga etkisi yaratarak inşaattan, ulaşıma neredeyse çelik ve alüminyumun girdiği her üründe fiyatları yukarı çekeceği konusunda uyarıyor.

Bir trakörün yüzde 25 pahalanması durumunda, bu bedelin tüketiciye de yansıyacağını hatırlatan analistler seçeneklerin de azalacağına işaret ediyor.

Trump, ise tarifeleri "teraziyi dengelemede değerli bir araç" olarak nitelendiriyor.