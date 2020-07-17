“Trump’ın çelik ithalatında ek vergi uygulaması anayasaya aykırı”

17 Temmuz 2020

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018'de Türkiye'den ithal edilen çeliğin ek gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltme kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan’a göre Trump, Ağustos 2018'de Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkarmasıyla dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini attı.

Ertan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Trump’ın kararı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırıydı. Böylece uluslararası arenadaki bütün anti-korumacılık söylemleri yerle bir oldu. Trump’ın bu haksız ve keyfi hamlesinin üzerine Türkiye de ABD’nin bu eyleminin engellenmesi hususunda DTÖ’ye bildirimde bulundu. ABD, daha sonra Mayıs 2019'da Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürdü. Ancak hem ABD’li ithalatçılar, hem de Türk ihracatçılar bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararında, Türkiye'den ithal edilen çelik ürünleri üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkarılma kararının usul bakımından eksik olduğu ve anayasanın eşit koruma garantisini ihlal edildiği belirtildi. İki yıl boyunca küresel ölçekte verdiğimiz mücadele sonucu Türkiye’nin lehine sonuç çıktı. Türk çelik ihracatçılarımızın bu konuyu sahiplenmesi ve diğer ülkelerle eşit şartlarda rekabet ortamının oluşması neticesinde iyiye doğru bir gidişin başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin yerini bundan daha olumlu gelişmelere bırakıp, ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması beklentimizdir. “

Ertan, “ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller, ticaret savaşları kümelenmesi ve korumacılık önlemleri iç piyasayı olumsuz yönde çok etki ediyor ve uluslararası ticareti sekteye uğratıp daha çok bölgesel ve dar bir alanda yapılmasına sebep oluyor. Asıl kaybedense iki ülkenin üreticileri, sanayicileri, ithalatçıları, ihracatçıları ve nihai tüketicileridir. Sadece Türk firmalarını değil aynı zamanda Türk çelik ürünlerini kullanan ABD firmalarını da etkiliyor. Biz ekonomik savaştan değil, küresel ticarette adil ve sürdürülebilir bir sistemden yanayız. Korumacılık önlemleri adı altında yapılan bu hak ihlaline tepkisiz kalmamız düşünülemezdi.

2017’de ABD’ye 1 milyar 115 milyon dolar, 2018’de 896 milyon dolar, 2019’da ise 271 milyon dolar çelik ihracatı gerçekleştirdik. 2017’den 2019’a kadar olan dönemde çelik ihracatımız değer bazında yüzde 75’lik kayba uğradı. Bu süre zarfında ciddi bir mağduriyet oluştu. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise çelik ihracatımız 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hem ithalatçılar hem ihracatçılar olarak bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.” dedi.