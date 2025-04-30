Trump'ın danışmanı Stephen Miran’dan piyasayı yatıştırma çabası: Tepkiler karışık

ABD Başkanı Donald Trump’ın en üst düzey ekonomi danışmanlarından Stephen Miran, geçtiğimiz hafta Wall Street’i sarsan gümrük tarifesi kaynaklı piyasa dalgalanmalarının ardından önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Miran, Cuma günü Beyaz Saray’a bağlı Eisenhower Executive Office binasında aralarında önde gelen hedge fonları ve varlık yönetimi şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu yatırımcılarla bir araya geldi.

Hedge fon temsilcileriyle kritik toplantı

Toplantıya Citadel, Tudor ve Balyasny gibi büyük hedge fonların yanı sıra PGIM ve BlackRock gibi dev varlık yöneticilerinin temsilcileri katıldı. Etkinlik, Citigroup tarafından organize edilirken Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bahar Toplantısı ile aynı zamana denk geldi.

Görüşme verimli bulunmadı

Toplantıya katılan yaklaşık 15 kişinin bazıları, görüşmenin yeterli açıklıkta olmadığını ve verimsiz geçtiğini ifade etti. Konuya doğrudan vakıf kişilere göre, Miran’ın yaptığı açıklamalar gümrük vergileri ve piyasalar konusunda netlikten uzaktı. İki katılımcı Miran’ın yorumlarını “tutarsız” ve “eksik” olarak nitelendirirken, başka bir katılımcı ise Miran için “boyundan büyük işlere kalkıştı” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılardan olumsuz yorumlar

Toplantıya katılan bir kişi, “Miran sorular aldı ve işte o zaman dağıldı. Çok şey bilen bir dinleyici kitlesiyle birlikte olduğunuzda, konuşma noktaları oldukça hızlı bir şekilde parçalara ayrılıyor” diyerek, Miran’ın yeterince hazırlıklı olmadığını ima etti. Yatırımcılar, piyasaları yatıştırmak için yapılan bu toplantının aksine daha fazla soru işareti doğurduğunu belirtti.

Trump yönetiminin ekonomik söylemleri tartışılıyor

Stephen Miran’ın yatırımcılara güven vermekte zorlanması, Trump yönetiminin ekonomik politikalarının özellikle büyük yatırımcılar nezdinde hala soru işaretleri barındırdığını ortaya koydu. Gümrük vergileriyle ilgili belirsizlik sürerken, piyasalardaki çalkantının kısa vadede durulup durulmayacağı da tartışmalı hale geldi.