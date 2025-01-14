Trump'ın ekibi gümrük vergilerini kademeli artırma planını tartışıyor

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarının, müzakere avantajı sağlamak ve enflasyonda ani bir artışı önlemek amacıyla gümrük vergilerinin kademeli olarak artırılmasını değerlendirdiği ifade ediliyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'e verdiği bilgilere göre, Trump'ın yeni ekonomi ekibi, gümrük vergilerini her ay küçük oranlarda artırmayı planlayan bir yaklaşımı tartışıyor. Bu yöntemin, enflasyonu kontrol altında tutarken müzakere gücünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kaynaklar, önerilen planın, aylık yüzde 2 ila yüzde 5 arasında değişen kademeli gümrük vergisi artışlarını içerdiğini ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası çerçevesindeki yürütme yetkilerine dayanarak uygulanabileceğini belirtti.

Öneri henüz hazırlık aşamasında

Kaynaklara göre, bu öneri henüz hazırlık aşamasında ve Trump'a sunulmuş değil. Bu durum, önerinin müzakere sürecinin erken aşamalarında olduğuna işaret ediyor.

İsimler gizlilik nedeniyle açıklanmak istenmedi

Plan üzerinde çalışanlar arasında, Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Ulusal Ekonomik Konsey direktörü olarak seçilen Kevin Hassett ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığına aday gösterilen Stephen Miran bulunuyor. Ancak, bu kişilerin isimleri, iç müzakerelerin gizliliği nedeniyle açıklanmak istenmedi.