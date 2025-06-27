Trump'ın ekonomi danışmanı: Bazı ülkelere kurtuluş günü tarifeleri geri dönecek

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran, ABD ve Çin'in ticaret anlaşması imzalamasının ardından Trump'ın gümrük vergilerine dair açıklamalarda bulundu.

Miran, bazı ülkeler için vergiler düşebilirken, diğerleri için Nisan ayında piyasayı alt üst eden "Kurtuluş Günü" seviyelerine geri dönülebilir.

Miran, Trump'ın 9 Nisan'da açıkladığı 90 günlük müzakere süresinin sonu olan 9 Temmuz tarihine işaret etti. Şu anda kesin bir cevap olmasa da, dramatik bir değişiklik olmayacağının muhtemel göründüğünü açıkladı.

'Bazı ülkelere kurtuluş günü tarifeleri geri dönecek'

Miran, bazı ülkelerin taviz verme ve Trump'la çalışma isteklerine bağlı olarak diğerlerinden farklı şekilde etkileneceğini belirterek olası eylem planları hakkında bazı bilgiler verdi.

Miran Yahoo! Finance'e verdiği demeçte, "Birkaç ülke bu kadar agresif tavizler veriyor olabilir. Başkanı gümrük vergilerini yüzde 10'un altına indirmeye ikna ettiler. İnatçı davranıp hayır diyecek başka ülkeler de var. Ve sonra da 'Kurtuluş Günü' tarifesi onlara geri dönecek" dedi