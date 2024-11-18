Trump'ın ekonomik vaatleri uluslararası ticaret sistemini dönüştürecek mi?

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Tokyo Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yakın zamanda jeoekonomik parçalanmayı “küresel ekonomik entegrasyonun politika güdümlü olarak tersine çevrilmesi” olarak tanımladığını hatırlatarak, "Jeoekonomik parçalanmanın ilk işaretleri giderek daha belirgin hale geliyor ve ne yazık ki önemli bir tırmanışın eşiğinde olabiliriz. Bu endişe verici bir gelişme ve hepimiz işbirliğini ve serbest ticareti yeniden tesis etmek için çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Güçlü kararlılıklar istikrar için şart

Uluslararası gerginliklerin artması halinde bunun daha büyük enflasyonist baskıya ya da tüketici fiyatları artışında daha fazla oynaklığa yol açabileceğini belirten Nagel, "Gelecekte enflasyonda daha fazla dalgalanma görürsek fiyat istikrarı hedefimize ulaşmak ve enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak için güçlü bir kararlılık göstermek daha da önemli hale gelebilir" dedi.

Enflasyonla mücadelede ECB faiz oranlarını yükseltebilir

Artan ekonomik parçalanmanın bir sonucu olarak gelecekte enflasyonist baskılar artarsa merkez bankalarının böyle bir durumla başa çıkmak için tüm araçlara sahip olduğunu da dile getiren Nagel, Avrupa veya Euro Bölgesi perspektifinden bunun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu kontrol altında tutmak için daha yüksek faiz oranlarına karar vermesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Trump'ın ekonomik vaatleri uluslararası ticaret sistemini dönüştürebilir

ABD’de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin korumacı bir dönemin habercisi olduğu ve küresel ekonomik düzeni parçalamakla tehdit ettiği konusunda uyaran Nagel, "Donald Trump, geniş bir ürün yelpazesinde gümrük vergilerini önemli ölçüde artırmayı planladığını açıkladı. Yeni ABD yönetimi bu vaatlerini gerçekleştirirse bu uluslararası ticaret sistemi için önemli bir dönüm noktası olabilir” değerlendirmesinde bulundu.