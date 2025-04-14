Trump'ın elektronik ürünlere gümrük freni, Asya borsalarına moral oldu

Asya-Pasifik borsaları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Bu hareketin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı tüketici elektroniği ürünlerine uygulanması planlanan gümrük vergilerini geçici olarak durdurma kararı yer aldı. Trump’ın bu adımı, yatırımcıların risk iştahını artırdı ve bölge genelinde hisse senedi piyasalarına alım getirdi.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,59 yükselirken, teknoloji hisselerini takip eden Hang Seng Tech Endeksi yüzde 3,13’lük artışla dikkat çekti. Çin’in CSI 300 endeksi yüzde 0,58, Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,86 prim yaptı.

Japonya borsasında Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,69 yükselirken, daha geniş kapsamlı Topix Endeksi yüzde 1,50 artış gösterdi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,88, küçük sermayeli şirketlerin yer aldığı Kosdaq Endeksi ise yüzde 1,60 değer kazandı. Avustralya’nın S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 1,44 yükseldi. Hindistan piyasaları ise resmi tatil nedeniyle işlem görmedi.

Trump, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve yarı iletken bileşenler gibi bazı elektronik ürünleri yeni “karşılıklı” tarifelerden muaf tuttuğunu duyurdu. Bu adım, özellikle teknoloji hisseleri üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ancak hem Trump hem de Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in bu muafiyetlerin kalıcı olmayabileceği yönündeki açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bu ürünlerin hâlâ “mevcut yüzde 20 Fentanil Tarifelerine” tabi olduğunu ve yalnızca farklı bir tarife “kovasına” geçtiklerini belirtti. Bu açıklama, muafiyetin sınırlı olabileceği ve ilerleyen dönemde tarifelerin tekrar gündeme gelebileceği beklentisini doğurdu.

Öte yandan, bölgedeki birçok ülke bu hafta ABD ile yürütülecek ticaret müzakerelerine hazırlanıyor. Trump’ın yeni tarifelere dair yaklaşımı, bu müzakerelerin tonunu da belirleyebilir.