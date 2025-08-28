Trump'ın Fed hamlesi riski artırdı! Citigroup'tan yatırımcılara öneri: Dolara karşı Euro alın

Citigroup stratejistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in bağımsızlığını zedeleme riski nedeniyle uzun vadeli ABD tahvillerinde düşük performans ve dolarda değer kaybı öngörüyor.

Getiri eğrisi dikleşecek

Aralarında Adam Pickett ve Dirk Willer'ın da bulunduğu stratejistler, yayımladıkları notta yatırımcılara mevcut pozisyonlarına 'küçük bir ekleme' yapmaları tavsiyesinde bulundu. Citigroup'un beklentisine göre 30 yıllık ABD tahvili getirisi, 5 yıllık tahvilin gerisinde kalacak ve bu farkın açılmasıyla getiri eğrisi dikleşecek.

Dolar karşısında Euro alma önerisi

Stratejistler ayrıca türev ürünler aracılığıyla dolar karşısında Euro alınmasını önerdi. Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimi ve Fed üzerindeki etkisini artırmaya yönelik değerlendirmelerinin, uzun vadeli tahvil getirilerinde yükseliş beklentisini güçlendirdiği ifade edildi.

30 yıllık ve 5 yıllık Hazine tahvilleri arasındaki getiri farkının 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çeken Citigroup uzmanları, Fed'deki 'yeniden yapılandırma riskleri' nedeniyle doların daha da zayıflamamasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti. Bu direncin muhtemelen Fransa'daki mali kaygılardan kaynaklandığını, ancak bunun 'Euro'ya olan ilgiyi önemli ölçüde zayıflatmasının düşük bir ihtimal' olduğunu vurguladılar.