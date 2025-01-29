Trump’ın federal yardımları dondurma girişimi mahkemeden döndü!

ABD'de eski Başkan Donald Trump’ın federal hibe programlarını hedef alan kapsamlı dondurma kararı, mahkeme tarafından geçici olarak engellendi. ABD Bölge Yargıcı Loren AliKhan, bu kararın sağlık hizmetlerinden altyapı projelerine kadar birçok kritik programı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle durdurulmasına hükmetti.

Trump’ın talimatı, federal hükümeti yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak, binlerce federal hibe programını dondurmayı amaçlıyordu. Daha önce dış yardımları durdurma ve federal kurumlarda çeşitlilik programlarını kapatma gibi adımlar atan Trump yönetimi, bu kez 6,75 trilyon dolarlık bütçeyi kontrol altına alma hedefiyle hareket ettiklerini savundu.

Cumhuriyetçiler, Trump’ın bütçe disiplinine yönelik seçim vaatlerini yerine getirdiğini vurgularken, Demokratlar bu girişimi sert bir şekilde eleştirdi. Demokratlar, federal yardımların dondurulmasının, Kongre’nin federal harcamalar üzerindeki anayasal yetkisine müdahale anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, halihazırda bazı doktorlarda ve okul öncesi öğretmenlerin maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığını dile getirdiler.

Demokrat Senatör Ron Wyden, ofisinin ABD’nin 50 eyaletinde Medicaid programı kapsamında hizmet veren doktorların ödeme alamadığını doğruladığını ifade etti. Medicaid, yaklaşık 70 milyon düşük gelirli Amerikalıya sağlık sigortası sağlayan kritik bir program olarak öne çıkıyor.

Savunucu gruplar da federal yardımların dondurulmasının sadece sağlık hizmetlerini değil, yol yapımı ve diğer altyapı projelerini de aksatacağını belirtti. Bu iddiaların ardından Yargıç AliKhan, Trump yönetiminin kararını geçici olarak durdurdu.

Trump yönetimi ise Amerikalılara doğrudan yardım sağlayan programların etkilenmeyeceğini savundu. Ancak, mahkemenin nihai kararı beklenirken, dondurma kararının geniş kapsamlı etkileri tartışılmaya devam ediyor.