Trump'ın geçiş ekibinden ilk hamle: Kritik teşvik kalkıyor, yüz binlerce kişi işsiz kalabilir

ABD'de ikinci kez başkan seçilen Trump’ın geçiş ekibi, elektrikli araçlardaki 7 bin 500 dolarlık tüketici teşvikini kaldırmayı palnlıyor. Trump’ın vergi reformu yasasının ilk adımı olarak öne çıkan bu hamle, ABD’nin elektrikli araçlara geçişini yavaşlatabilir.

Tesla'dan destek

Trump'ın en büyük destekçilerinden milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla da teşvikin kaldırılmasını destekliyor. Musk, Tesla satışları açısından teşvikin kaldırılmasını kısa vadede olumsuz, ancak uzun vadede olumlu değerlendiriyor.

Öte yandan Tesla hisseleri bu haberle yüzde 6’ya yakın düşüş kaydederek günü 311.18 dolardan kapattı. Rivian yüzde 14 değer kaybıyla 10.31 dolara, Lucid ise yüzde 5 düşüşle 2.08 dolara geriledi.

Biden 'zor', Trump 'kolay' diyor

Teşvik, Joe Biden döneminde Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamında sunulmuştu. Biden, popüler olan bazı temiz enerji politikalarını sonlandırmanın zor olduğunu savunuyordu. Seçim kampanyası sırasında ABD petrol üretimini artırma ve Biden’ın temiz enerji politikalarını geri alma sözü ver Trump'ın geçiş ekibi ise tüketici teşvikini kaldırmayı kolay hedeflerden biri olarak görüyor.

Yüz binlerce insan işsiz kalabilir

Otomotiv sektörü temsilcileri ise teşviklerin korunması gerektiğini yoksa, otomotiv sektöründeki yüz binlerce insanın işini kaybedeğini ifade ediyor.