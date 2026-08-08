Trump'ın göçmen politikası ters tepti: Boşalan işleri Amerikalılar dolduramadı

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarının ülkenin iş gücü piyasasındaki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Göçmen çalışanların ülkeden ayrılması veya çalışma izinlerini kaybetmesi, beklentilerin aksine bu pozisyonların ABD doğumlu çalışanlar tarafından doldurulmasıyla sonuçlanmıyor.

Fortune'un haberine göre ABD ekonomisi temmuz ayında 23 bin istihdam kaybederken, işsizlik oranı iş gücündeki küçülmenin etkisiyle geriledi. Ekonomistler, göçmen iş gücündeki azalmanın istihdam piyasasında zincirleme etkilere yol açtığına dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe istihdam artışı yavaşladı

Son üç yılda ABD iş gücü piyasasının en güçlü alanlarından biri olan sağlık sektöründe temmuz ayında yalnızca 22 bin yeni istihdam yaratıldı. Sektörde önceki yıl aylık ortalama istihdam artışı 36 bin seviyesindeydi.

Çocuk bakımı ile yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin yer aldığı sosyal yardım sektöründe de istihdam artışının yavaşlaması dikkati çekti.

KPMG Başekonomisti Diane Swonk, söz konusu sektörlerde göçmen iş gücünün ağırlığının yüksek olduğuna işaret etti.

PHI verilerine göre ABD'deki doğrudan bakım çalışanlarının yüzde 28'ini 2022 itibarıyla göçmenler oluştururken, bu oran 2011 yılında yüzde 21 seviyesindeydi. Ülke nüfusunun yaşlanması nedeniyle sektörün önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 1 milyon yeni çalışana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Yüz binlerce kişinin çalışma izni gündemde

Temmuz sonunda yaklaşık 200 bin kişinin Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) sona erdirilmesi de iş gücü piyasası üzerindeki baskıyı artırdı.

Swonk, bu kişilerin önemli bölümünün bakım hizmetlerinde çalıştığına dikkat çekerken, huzurevleri, konaklama ve inşaat sektörlerinde yoğunlaşan 400 bin Venezuelalı çalışanın da ekim ayında çalışma izinlarını kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

İş gücü arzındaki daralma, uzun süreli bakım hizmetlerinin en büyük finansman kaynaklarından Medicaid'e eyaletler düzeyinde yapılan kesintilerle de aynı döneme denk geliyor.

Swonk, “Bazı işverenler bu çalışanları kaybetse bile onların yerine gerekli ücret düzeyinde yeni çalışanları istihdam etmeye gücümüz yetmeyecek. Bu da hizmetlerin kısıtlanması ya da daha fazla insanın evde ücretsiz bakım vermesi anlamına geliyor” dedi.

Ücretsiz bakımın değeri 1 trilyon dolara ulaşıyor

Göçmen bakım çalışanlarının azalmasının bir başka etkisi ise ABD'li ailelerin üzerine binen bakım yükünde görülüyor.

AARP'nin hesaplamalarına göre yaklaşık 59 milyon Amerikalı, aile üyelerine haftada ortalama 27 saat ücretsiz bakım sağlıyor. Bu emeğin yıllık ekonomik değerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığı hesaplanırken, harcanan toplam süre yaklaşık 24 milyon tam zamanlı çalışanın iş gücüne karşılık geliyor.

Ücretli bakım hizmetlerine erişimin azalması, bazı ABD'lilerin aile üyelerine bakmak amacıyla iş gücü piyasasından tamamen çekilmesine neden olabiliyor. Bu kişiler aktif olarak iş aramadıkları için resmi istatistiklerde işsiz olarak kabul edilmiyor.

Bu durum, istihdam azalmasına rağmen işsizlik oranının neden gerileyebildiğini açıklayan unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Fifth Third Bank ABD Başekonomisti Bill Adams da işsizlik oranının “yanlış nedenle” düştüğünü belirterek, göçün pandemi sonrasındaki ilk yıllarda yaşlanan ABD iş gücünün yarattığı açığı kapattığını ancak artık bu desteğin ortadan kalkmaya başladığını ifade etti.

İnşaat sektöründe de tablo değişmedi

Göçmen iş gücünün azalmasının etkileri yalnızca bakım ve sağlık sektörleriyle sınırlı değil.

National Association of Home Builders'ın verilerine göre göçmenler ABD inşaat sektöründeki çalışanların yüzde 26,3'ünü oluşturuyor. Kalifiye işçilerde ise yaklaşık her üç çalışandan biri göçmen.

Göçmen çalışanların azalması projelerin gecikmesine neden olurken, bunun aynı projelerde çalışan ABD doğumlu işçilere yönelik talebi de aşağı çekebileceği belirtiliyor.

Ekonomistler Chloe East ve Elizabeth Cox tarafından yapılan araştırma da bu durumu destekleyen bulgular ortaya koydu. Trump'ın ikinci döneminde artan göçmenlik denetimlerini inceleyen araştırmaya göre, ICE gözaltılarının daha fazla arttığı bölgelerde yalnızca belgesiz göçmenlerin değil, ABD doğumlu çalışanların istihdamı da olumsuz etkilendi.

Araştırmada, iş gücü piyasasından çıkan her altı belgesiz erkek göçmene karşılık bir ABD doğumlu erkeğin de istihdamını kaybettiği hesaplandı.

Etkinin en belirgin olduğu sektörlerden biri inşaat oldu. ICE operasyonlarının yoğunlaştığı bölgelerde lise veya daha düşük eğitim seviyesine sahip ABD doğumlu erkeklerin istihdamında yüzde 3'lük düşüş görüldü.

KPMG Başekonomisti Swonk, ortaya çıkan tabloyu, “Yabancı ve ABD doğumlu çalışanlar birbirlerinin yalnızca ikamesi değil, aynı zamanda tamamlayıcısı. Bölgesel ekonomilerin bütün ekosistemini etkiliyorlar” sözleriyle değerlendirdi.