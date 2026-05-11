Trump'ın Gold Card programı komik derecede düşük başvuru aldı

Trump yönetimi tarafından hayata geçirilen ve varlıklı yabancılara hızlı ABD ikameti sunan Trump Gold Card programı, ilk yılında öngörülen başvuru hacmine ulaşamadı. Geçen yılın nisan ayında duyurulan ve başvuru sahiplerinin ABD'ye ekonomik katkı sağlama kapasitelerini kanıtlamak için 1 milyon dolar ödeme yapmalarını gerektiren vize uygulamasına bugüne kadar toplam 338 kişi başvurdu.

Program, onaylanması durumunda başvuru sahiplerine rekor sürede oturum izni sağlama taahhüdü taşıyor. Katılım sağlamak isteyen adayların, İç Güvenlik Bakanlığı süreçleri için geri ödemesiz 15.000 dolarlık işlem ücretini de yatırması gerekiyor.

Trump Gold Card gelirleri beklentilerin gerisinde kaldı

Mahkeme kayıtlarına yansıyan güncel verilere göre, başvuru yapan 338 kişiden yalnızca 165'i gerekli işlem ücretini ödedi. Yetkililerin önemli ölçüde gelir yaratmasını beklediği uygulamadan şimdiye kadar federal bütçeye toplam 5.070.000 dolar tahsil edildi.

Uygulamayı ilk kez kamuoyuna duyuran Ticaret Bakanı Howard Lutnick, nisan ayı sonlarında yasa yapıcılara verdiği bilgide, yüzlerce kişinin sırada olduğunu ve bir kişinin onay sürecinin tamamlandığını belirtti. Vize başvurularında talep edilen 1 milyon dolarlık taban tutar, adayların ulusal çıkarlara hizmet ettiğini teminat altına alma amacı taşıyor.

Kurumsal yatırımcılar için yeni paketler devrede

Bireysel başvuruların yanı sıra şirketlere yönelik tasarlanan 2 milyon dolarlık kurumsal kart paketi de faaliyete geçti. Kurumsal statüdeki kart, işletmelere çalışanlarına ABD ikametgahı sağlama yetkisi tanırken, yüzde 5'lik bir komisyon karşılığında bu hakkın bir çalışandan diğerine devredilmesine olanak veriyor.

Hükümetin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, yakın gelecekte 5 milyon dolar bedelli platin kart seçeneğinin de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Platin kart sahipleri, ABD dışı gelirlerinden vergiye tabi olmadan yılın 270 gününü ABD sınırları içerisinde geçirme hakkına sahip olacak.

Demokratların yoğun itirazlarına maruz kalan uygulama, varlıklı göçmenlere avantaj sağladığı gerekçesiyle tartışılıyor. Uygulamanın ilk yıl verileri, yüksek maliyetli göçmenlik programlarının genel vize istatistikleri ve federal gelir kalemleri üzerindeki aylık ve yıllık bazdaki katkısının şu an için marjinal seviyelerde kaldığına işaret ediyor.

Beklenen başvuru hacminin altında kalınması, uzun vadede hedeflenen yabancı sermaye girişlerinin ve göçmenlik trendlerinin ivme kazanmasında yavaşlamaya yol açıyor.