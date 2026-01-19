Trump'ın Grönland hamlesi en çok hangi şirketleri etkileyecek?

Trump, Rusya ve Çin'in varlığını gerekçe göstererek Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını isterken bu talebe Avrupa ülkeleri karşı çıktı. Trump adayı satın almayı ve işgal planını değerlendirirken, AB ülkeleri de olası işgal durumuna karşılık adaya asker göndermeye başladı.

8 ülkeye yüzde 10 ek gümrük vergisi

ABD-AB arasındaki Grönland için temasları sürdürürken, son olarak Trump kendisine rest çeken İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Trump, bu ülkelere uygulanan verginin 1 Haziran'dan itibaren de yüzde 25′e yükseltileceğini söyledi.

Trump'ın tarife tehdidinin ardından Avrupalı liderler de bir araya gelerek, misilleme önlemlerini görüştü. Bu kapsamda, AB'nin de ABD'ye 93 milyar euroluk gümrük vergisi uygulaması bekleniyor.

Öte yandan şirketlerin artan maliyet baskısı ve rekabetle mücadele ettiği bir dönemde gelen ek vergi hamlesinin en çok otomobil, lüks tüketim, ilaç, enerji ve petrol şirketlerini etkilemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Trump'ın tarifelerinden ağır darbe alan Avrupalı otomobil devleri bir kez daha yüksek riskle karşı karşıya kalırken, otomotiv sektörü, küresel tedarik zincirleri ve Kuzey Amerika'daki üretime yüksek bağımlılık nedeniyle gümrük vergilerine karşı en kırılgan sektörler arasında görülüyor. Gelişmelerin etkisiyle Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz Grubu ile Stellantis hisseleri haftaya yüzde 2,5 düşüşle başladı.

Otomotiv

Analistler, Trump'ın vergi hamlesinin Avrupa'nın büyüme motoru olarak görülen Almanya'nın ekonomik görünümü için de olumsuz bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. Eurostat verilerine göre, Trump'ın Grönland gümrük vergilerinden tehdit altında olan sekiz Avrupa ülkesinden Almanya, açık ara farkla ABD ile en büyük ticaret fazlasına sahipken, onu Fransa ve İngiltere takip ediyor.

Lüks tüketim sektörü

Lüks tüketim şirketlerinin hisse senetleri, güçlü fiyatlandırma ve ek maliyetleri tüketicilere yansıtma yetenekleri sayesinde, geçen yılın ilk çeyreğinde ABD-AB ticaret gerilimlerinden büyük ölçüde korunmuş olsa da analistler, gümrük vergilerinin daha geniş bir ekonomik durgunluğa yol açma olasılığının, en varlıklı tüketiciler için bile olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Gelişmelerin ardından sektörün önde gelen şirketlerinden LVMH'nin hisseleri yüzde 3,5, Kering'in yüzde 2,6 oranında düştü. İsviçre merkezli Richemont, İtalya'nın Brunello Cucinelli'si

ve Britanya'nın Burberry'si de düşüş gösten markalar arasında yer aldı.

İlaç

ABD'nin gündeme gümrük vergileri, AB'nin ABD'ye en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de olumsuz etkileyebilir. Eurostat'a göre, AB'nin ABD'ye ilaç ihracatı geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak makine ve kimyasalları geride bıraktı. Trump'ın son vergi tehditlerinin ardından sektördeki büyük Avrupalı şirketlerin hisseleri gerilerken, Novo Nordisk yüzde 2,1, Roche yüzde 0,3 ve Sanofi yüzde 0,9 düşüş yaşadı, Novartis hisseleri ise yüzde 0,3 yükseldi.

Enerji ve petrol fiyatları

Trump'ın gümrük vergisi tehditleri, küresel talep endişeleri ve düşen petrol fiyatları nedeniyle Avrupa'nın petrol ve doğalgaz hisselerini de olumsuz etkiliyor. Ticaret savaşı riskinin artmasıyla enerji hisseleri gerilerken, TotalEnergies yaklaşık yüzde 3,4, Shell ve BP ise yüzde 1-1,5 aralığında değer kaybetti.

Tanto Capital kurucusu Ozan Özkural, tehditlerin sürpriz olmadığını belirterek, petrol ve emtiadan hisse ve borç piyasalarına kadar birçok alanda geniş etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.