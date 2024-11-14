Trump'ın gümrük duvarları: Türkiye nasıl etkilenir? İşte vergilerden en çok etkilenecek ülkeler

ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin ülke ekonomilerine olan etkilerini inceleyen Deutsche Bank, hazırladığı analizle en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. En yüksek risk grubunda Meksika ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkeler yer alırken, Kanada ve Avrupa’daki bazı ülkeler de tarifelerden ciddi biçimde etkilenecek.

Deutsche Bank’ın analizlerine göre; ABD’nin ticaret politikalarının küresel ekonomiye nasıl yansıyacağına dair kapsamlı bir değerlendirme yapılmış durumda.

Çalışmada, ABD ile ticaretin hacmine, ülkenin ihracat yapısına ve ABD’ye bağımlılık derecesine göre tarifelerin etkisi hesaplandı. Buna göre, Meksika ve Vietnam başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomiler tarifelerden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldı. Kanada da listenin üst sıralarında bulunarak gelişmiş ülkeler arasında yüksek risk taşıyan ülkelerden biri oldu.

Çin için ek riskler var

Listenin en üst sıralarında yer almayan Çin’in, ABD’nin tarife artırımlarının yanı sıra Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de aynı yönde adımlar atması halinde, daha büyük bir ekonomik riskle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Bu durumda Çin’e yönelik ek “antidamping” tarifeleri söz konusu olabilir ve bu da ülkenin küresel ticaret dengesinde ciddi kayıplara yol açabilir.

Türkiye daha az etkileniyor

Analizde, Türkiye’nin ise listenin alt sıralarında yer aldığı görülüyor. Bu durum, Türkiye’nin ABD tarifelerinden görece daha az etkileneceğine işaret ediyor. Türkiye’nin ABD’ye olan ticaret bağımlılığının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olması, bu durumun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Deutsche Bank’ın analizinde ayrıca, ABD’nin tarifelerle bütçe gelirlerini artırmayı hedeflediğine dair belirtiler yer alırken, bu yaklaşımın ABD’de olası mali teşviklerin önünü açabileceği değerlendiriliyor.