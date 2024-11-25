Trump'ın Hazine Bakanı adayı hedge fon yöneticisi Bessent oldu! İşte ilk hedefi

Seçilmiş başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'ı düşünürken Wall Street Journal'a konuşan bakan adayı, ilk iş olarak vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getireceklerini söyledi.

Bessent tarifelere ve harcamaların azaltılmasına ilişkin bir odak noktası belirlediklerini söylerken, fazla detay vermekten kaçındı. Ayrıca doların 'dünya rezerv para birimi' statüsünü korumak için de çalışacağını söyledi.

Trump'ın vergi ve tarife taahhütleri

Trump, seçim süresince en büyük rakibi Çin'in büyüme potansiyelini hedef almış ve Çin'den gelen sevkiyatlara yüzde 60'lık gümrük tarifesi koyacağını söylemişti.

Bessent piyasalara güven verdi

Trump'ın Bessent'i duyurmasının ardından yatırımcıların küresel piyasalarda Trump sarsıntısı yaşanacağına ilişkin beklentisi azaldı, dünya genelinde para birimleri dolara karşı yükseliş trendine girdi.