Trump'ın Hazine Bakanı adayı hedge fon yöneticisi Bessent oldu! İşte ilk hedefi
ABD'de başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, kabine adaylarını belirledi. Yeni dönemde hazine için düşünülen isim Scott Bessent olurken, Bessent'ın ilk icraati ise vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getirmek olacak.
Seçilmiş başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'ı düşünürken Wall Street Journal'a konuşan bakan adayı, ilk iş olarak vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getireceklerini söyledi.
Bessent tarifelere ve harcamaların azaltılmasına ilişkin bir odak noktası belirlediklerini söylerken, fazla detay vermekten kaçındı. Ayrıca doların 'dünya rezerv para birimi' statüsünü korumak için de çalışacağını söyledi.
Trump'ın vergi ve tarife taahhütleri
Trump, seçim süresince en büyük rakibi Çin'in büyüme potansiyelini hedef almış ve Çin'den gelen sevkiyatlara yüzde 60'lık gümrük tarifesi koyacağını söylemişti.
Bessent piyasalara güven verdi
Trump'ın Bessent'i duyurmasının ardından yatırımcıların küresel piyasalarda Trump sarsıntısı yaşanacağına ilişkin beklentisi azaldı, dünya genelinde para birimleri dolara karşı yükseliş trendine girdi.