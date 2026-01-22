Trump'ın hedefinde yine Powell var: Fed başkanlığı için geri sayım başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Trump, Powell’ın başkanlık görevinin Mayıs’ta sona ermesinin ardından Guvernörler Kurulu’nda kalması olasılığına karşı olduğunu belirtti.

Davos’tan dikkat çeken mesaj

Trump, Davos’ta CNBC’ye yaptığı açıklamada, Powell’ın 2028’e kadar guvernör olarak görevini sürdürmesi ihtimali sorulduğunda, “Eğer bu olursa, hayatının pek mutlu geçeceğini sanmıyorum” dedi.

"Belki de kafamda tek bir isim kaldı"

Trump, Powell sonrası dönem için yürütülen arayışta sona yaklaşıldığını belirterek, “Önce üç kişiye indik, sonra ikiye… Belki de kafamda tek bir isim kaldı” ifadelerini kullandı.

Öne çıkan isimler

Kulislerde konuşulan adaylar arasında BlackRock’ta küresel sabit getirili yatırımlardan sorumlu CIO Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski guvernör Kevin Warsh yer alıyor.