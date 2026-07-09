Trump’ın İran resti küresel piyasaları salladı: Petrol fiyatları alev aldı, ons altın yeniden çözüldü
ABD kanadından gelen 'İran ile anlaşma bozuldu' açıklaması emtia piyasalarında yeni bir dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Brent petrol yüzde 7’nin üzerinde değerlendi. Ons altında kayıp yüzde 3’e yaklaştı. BIST 100 Endeksi’nde kayıp 1’i geçti, Avrupa borsaları da dün gün boyunca satıcılı seyretti.
Küresel piyasalar, ABD cephesinden gelen son dakika jeopolitik açıklamalarla haftanın en hareketli ve volatil günlerinden birini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile varılan mevcut diplomatik çerçevenin bozulduğuna yönelik net mesajları, yatırımcı algısında ani bir kırılma yarattı. NOTA Zirvesi’nde yaptığı açıklama, küresel emtia piyasalarında birbirine zıt iki güçlü fiyatlamayı eşzamanlı olarak tetikledi. Enerji piyasalarında “arz paniği” yaşanırken, kıymetli madenler cephesinde kriz anlarının geleneksel sığınağı olan ons altında hızlı bir çözülme izlendi. Brent petrol yüzde 7’nin üzerinde değerlendi. Ons altında kayıp yüzde 3’ü buldu.
Brent yeniden 80 doları denedi
Küresel petrol piyasasında son bir haftada dalgalı bir seyir izlenirken, düşüş hız kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta 70-72 dolar bandında işlem gören Brent petrol, haftanın son işlem günlerinde toparlanarak yeniden 74 dolar seviyesini test etti. Haftanın ilk günlerinde fiyatlar üzerinde, Orta Doğu’da gerilimin azalması ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışına devam edeceği beklentileri baskı oluşturdu. Fakat Trump açıklamaları sonrasında, son işlemlerde ise 80 dolar seviyesine yaklaşan fiyatlar dikkat çekti. Brent petrol 2 Temmuz’da 70 dolar seviyesine kadar gerilerken, böylece yönünü yukarı doğru çevirdi. Uzmanların tahminleri 60- 65 dolar aralığındaydı.
Ons altın temmuz başına geri döndü
Ons altın da aynı petrol gibi son bir haftada jeopolitik gelişmeler ile ABD para politikasına ilişkin beklentiler arasında dalgalı bir seyir izledi. Hafta başında güvenli liman alımlarıyla yükseliş kaydeden ons altın, petrol fiyatlarındaki sert artışın enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden gündeme taşımasıyla haftanın son bölümünde değer kaybetti. Temmuz ayının ilk günlerinde ons altın 4.100 dolar seviyelerinden toparlanmaya başladı. Ancak ABD dolarındaki güçlenme, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıflaması, altın üzerinde satış baskısı oluşturdu. Son işlemlerde ons altın 4.050- 4.130 dolar bandına geri çekildi. En son ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası petrol fiyatlarının yüzde 7’nin üzerinde yükselmesi, yatırımcıların enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırdı. Bu durum Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirirken, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi sınırladı. Bundan altın fiyatları da etkilendi. Yeniden düşüş serisine giren ons altın neredeyse temmuz başındaki seviyesine dönerek 4 bin dolar sınırında seyretti. Dün ons altın gün içinde yüzde 3’e yakın değer kaybetti.
BIST 100 Endeksi yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Avrupa borsaları da dün gün boyunca satıcılı seyretti. Piyasada işlem gören 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 40,90 seviyesini aştı. 10 yıllık ABD tahvilinin faizi de 5 baz puan artarak yüzde 4,58’den işlem gördü. ABD borsası tarafı da gelişmeler üzerine işlem gününe satışla başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi Vadeli İşlemleri Trump’ın açıklamalarının ardından yüzde 0,9 düştü. S&P 500 vadelilerindeki düşüş yüzde 0,6 Nasdaq 100 vadelilerindeki düşüş de yüzde 0,7 oldu. Bitcoin de, Londra’daki açılış öncesi işlemlerde yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 62 bin doların altına geriledi. Son saldırılar, yatırımcılara ateşkesin devam etmesine rağmen ABD ve İran arasında kalıcı bir anlaşmanın garanti olmadığını birkez daha gösterdi.
Piyasalarda jeopolitik risk yeniden sahnede
İran’ın küresel enerji arzındaki kritik konumu ve yaptırımların geri dönme ihtimali, petrol fiyatlarında şok bir yükselişe zemin hazırladı. Anlaşmanın çökmesi, İran petrolünün küresel piyasaya akışında yaşanacak olası kesintiler, Hürmüz Boğazı’ndaki potansiyel güvenlik riskleri ve yeni yaptırım dalgaları beklentisiyle Brent petrol ve WTI tarafında hızlı alımları beraberinde getirdi. Enerji analistleri, Ortadoğu’daki risk priminin fiyatlara hızla yansıtıldığını belirtiyor. Makroekonomik boyutta asıl endişe yaratan durum ise, enerji maliyetlerindeki bu şok artışın küresel çapta yeni bir enflasyonist dalga yaratma potansiyeli. Artan petrol fiyatlarının, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin cari dengelerini ve sanayi üretim maliyetlerini doğrudan vurması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir geçiş kesintisi gündemde. Alternatif yol güzergahları üzerinde tartışmalar artıyor. İran'ın boğaz geçişi üzerindeki atacağı adımlar piyasaların ateşini yükseltiyor.