Trump'ın 'Kanada' kararının bedelini ABD'liler ödeyecek

Kanada'nın ABD topraklarına katılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini açıklamıştı. Kanada'da aynı şekilde ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Bedeli ABD'liler ödeyecek

İki ülke arasında gerilim devam ederken, birkaç hafta önce istifa edeceğini duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zamlı tarife nedeniyle Amerikalı tüketicilerin daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi. Trump’ın Kanada petrolüne vergi getirmesi ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 1 dolardan fazla artırabilir.

Trudeau, Trump'ın bu planı uygulaması durumunda Kanada'nın misilleme tarifeleriyle karşılık vereceğini ve Amerikalı tüketicilerin neredeyse her şeyin fiyatında artış göreceğini söyledi.

ABD'ye gelen petrolün dörtte biri Kanada'dan

Trump'ın, Amerika'nın Meksika'dan sonra en büyük ikinci ticaret ortağı olan Kanada'yı hedef alması otomobil, kereste ve petrol pazarlarını altüst etme riski taşıyor.

ABD'ye giren petrolün dörtte biri Kanada'dan gelirken, Amerika'nın kuzey komşusu ayrıca ABD'nin ihtiyaç duyduğu 34 kritik mineral ve metalin yanı sıra çelik, alüminyum ve uranyumun en büyük yabancı tedarikçisi konumunda. Her gün yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde mal ve hizmet iki ülke sınırından geçiyor. Kanada, 36 ABD eyaleti için en büyük ihracat destinasyonu konumunda.

Yüksek tarifelere misilleme ile karşılık

Trudeau, tarifelerin uygulanmasına karşılık güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını dile getirerek bu tarifelerin en kısa sürede kaldırılması için çalışacaklarını söyledi.

Trump’ın sınır meselesine hala takıntılı olduğunu belirten Trudeau, "ABD'ye giren yasa dışı uyuşturucuların ve ABD’ye giren göçmenlerin yüzde birinden daha azının Kanada’dan geldiğini vurguladık. Ancak yine de 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz ve sınırımızı güçlendiriyoruz." diye konuştu.