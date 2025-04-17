Trump'ın kısıtlama kararının ardından Nvidia CEO'su Çin'e gitti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ihraç edilen çiplere yeni ihracat kısıtlamaları getirmesinin ardından Nvidia CEO'su Jensen Huang Çin'in daveti üzerine başkent Pekin'e gitti.

Huang, Çin'in Nvidia için çok önemli bir pazar haline geldiğini söyledi.

Çin devlet televizyon kanalı CCTV'nin haberine göre, Huang Pekin ziyaretinde "Çin'le iş birliği yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Ticaret Bakanlığı, bu hafta Nvidia'nın H20 adlı yapay zekâ çiplerin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

ABD'nin bu hamlesi Çinli teknoloji şirketleri için belirsizliğe neden olurken, Nvidia'nın ise 5,5 milyar dolarlık bir kayıp yaşaması bekleniyor.

H20 devrelerine getirilen yeni ihracat kontrolleri dolayısıyla 5,5 milyar dolara kadar maliyet beklediğini kaydeden Nvidia'nın hisseleri, dün yüzde 7'ye yakın gerilemişti.