Trump'ın kripto şirketine soruşturma talebi

ABD’de senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed, Başkan Donald Trump’ın ailesiyle bağlantılı kripto şirketi World Liberty Financial (WLF) hakkında soruşturma talebinde bulundu.

CNBC'nin haberine göre Warren ve Reed, Adalet Bakanlığı ile Hazine’ye gönderdikleri mektupta, WLF'nin Kuzey Kore ve Rusya’daki yasa dışı aktörlerle ilişkili olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Mektupta, şirketin kötü niyetli aktörlerin fon transferi yapmasını veya yönetişim üzerinde nüfuz kazanmasını engelleyecek yeterli güvenlik önlemlerinden yoksun olduğu savunuldu. Senatörler, bu durumun ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Endişeler, kar amacı gütmeyen gözetim kuruluşu Accountable.US tarafından Eylül ayında yayımlanan bir rapora dayanıyor. Raporda, WLF’nin $WLFI tokenlerini “son derece şüpheli” görülen çeşitli aktörlere sattığı öne sürüldü. Bu aktörler arasında Kuzey Koreli bir hacker grubuyla bağlantılı traderlar, yaptırımları aşmak için kullanılan Rusya merkezli bir araç, İranlı bir kripto borsası ve kara para aklama platformu olarak bilinen Tornado Cash yer aldı.

Şirketin internet sitesine göre, WLF’nin kurucuları arasında Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump bulunuyor. Donald Trump ise "Co-Founder Emeritus" unvanıyla listeleniyor.