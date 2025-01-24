Trump'ın OPEC ülkelerine çağrısı sonrası petrolün fiyatı düştü

İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini söyledi. Yüksek petrol fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşında, Moskova’nın savaşı finanse etmesine yardımcı olduğunu savunan Trump, petrol fiyatları düştüğünde savaşın biteceğini söyledi.

Suudi Arabistan ile yatırım pazarlığı

Trump, Çarşamba günü OPEC üyesi Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüş, görüşmede Bin Selman'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği iddia edilmişti. Trump, Veliaht Prens için "harika bir adam" ifadesini kullanırken, "Bu rakamı 1 trilyon dolara tamamlamasını isteyeceğim" demişti.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından ham petrol fiyatı yüzde 1 düştü.

Trump'tan FED'e ilk eleştiri

Öte yandan Trump, Amerikan Merkez Bankası'nı (FED) doğrudan hedef almadan, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Bunun sadece ABD için değil, tüm dünya için geçerli olduğunu savunan Trump, "Faizler her yerde bizim politikalarımızı takip etmeli" dedi.

Trump’ın açıklamaları, başkanlık görevine gelmesinden kısa bir süre sonra Federal Rezerv’e karşı ilk eleştirisi olarak değerlendirildi. Görev süresinin ilk döneminde FED Başkanı Jerome Powell ile sık sık karşı karşıya gelen Trump, Powell’ı ve politika yapıcıları zaman zaman 'aptal' olarak nitelendirmiş ve Powell’ı başarısız bir golfçüye benzetmişti.