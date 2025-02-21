Trump'ın planına yeşil ışık yaktı: Çin’den Ukrayna için diplomatik hamle

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 toplantısında Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya ile bir anlaşma yapma teklifine destek verdi. Toplantıya katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’in Ukrayna’da barış sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Wang Yi, "Çin, ABD ve Rusya arasında varılan son mutabakat da dahil olmak üzere Ukrayna'da barışa yardımcı olan tüm çabaları desteklemektedir. Çin, krizin siyasi çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Wang, geçtiğimiz günlerde Münih Güvenlik Konferansı’nda dile getirdiği, Rusya-Ukrayna çatışmasında tüm tarafların barış görüşmelerine katılması gerektiği yönündeki açıklamasını bu kez tekrarlamadı. Çin’in bu açıklaması, Pekin yönetiminin Trump’ın girişimine temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını gösterdi.

Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları Başkanı Cui Hongjian, Çin’in genel olarak ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin yumuşamasından memnun olduğunu belirtti.

Hongjian, "Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözüm sürecine girmesini olumlu buluyor ancak müzakerelerin yönü ve ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusunda dikkatli davranacaktır" dedi.

Ayrıca, Çin’in arabuluculuk sürecine katılması durumunda, ABD’nin Rusya ile ilişkilerdeki yumuşamayı Pekin’in çıkarlarına zarar vermek için kullanma ihtimalinin azaltılabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanında durmaya devam etti. G20 toplantısı sırasında Ukrayna'ya yönelik desteğin sürdürüleceği vurgulandı. Çin’in barış girişimine yönelik tutumu, Pekin’in küresel diplomasideki rolünü güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.