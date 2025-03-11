Trump'ın politikaları ve resesyon korkusu Wall Street’i çökertti!

ABD ekonomisine ilişkin yavaşlama endişeleri ve Başkan Donald Trump’ın agresif ticaret politikalarının yatırımcılar tarafından olası bir resesyon riski olarak değerlendirilmesi, Wall Street’te büyük çaplı satışlara neden oldu.

Dow Jones Sanayi Endeksi, gün içinde 1.000 puanı aşan sert kayıplar yaşadıktan sonra günü 890 puan (yüzde 2,1) düşüşle 41.912 seviyesinde tamamladı. S&P 500, yüzde 2,7 değer kaybederek 5.615’e geriledi ve 2025’in en kötü gününü yaşadı. Geçen haftayı yüzde 3,1 kayıpla kapatan endeks, Eylül ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergilemişti. S&P 500 endeksindeki bu gelişmeler endeksin geçen ayki zirvesinden bu yana 4 trilyon dolarlık değer kaybına yol açtı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yatırımcıların riskten kaçınmasıyla yüzde 4’lük bir düşüş yaşayarak en sert darbeyi alan endeks oldu. Tesla hisseleri yüzde 15’ten fazla gerilerken Alphabet, Apple ve Nvidia’da yaklaşık yüzde 5’lik düşüşler görüldü.

Piyasa analisti Adam Crisafulli, yatırımcı psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ve piyasada riskten kaçınma eğiliminin arttığını vurguladı.

Crisafulli, "Piyasadaki kırılganlık, Şubat ayının ortasından beri devam eden yavaş büyüme endişeleri, Trump’ın sert ticaret politikaları ve hisse senetlerinin yüksek değerlemeleriyle birleşince sert satışlara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin de piyasa oynaklığını artırdığına dikkat çekiyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verileri ve Trump yönetiminin ticaret politikalarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.