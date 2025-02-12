Trump'ın "Rusya-Ukrayna savaşı bitecek" söylemleri Ruble'ye yaradı

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair olumlu müzakere açıklamaları yapmaya devam ederken, bu durum Moskova ekonomisine yaradı. Rusya’nın ülkesinde tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bırakması da Rus piyasalarına olumlu şekilde etki eden bir diğer gelişme oldu.

Konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada Beyaz Saray yetkilileri, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığı belirtmişti.

Ağustos 2024’ten bu yana bir ilk...

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 3.040 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,90 artışla Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 1000 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,56 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 95 seviyesinin altına indi.