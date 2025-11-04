Trump'ın Rusya yaptırımları küresel piyasada endişe yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırımları, enerji sektöründe endişe yarattı. Önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileri, bu kararın küresel petrol arzı üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Yaptırımlar sevkiyatları geciktirecek"

Abu Dabi'de düzenlenen ADIPEC Konferansı'nda konuşan TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne, iki şirketin Rusya'nın toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu belirterek, "Yaptırımlar sevkiyatları geciktirecek ve ticareti yavaşlatacak" dedi.

BP CEO'su Murray Auchincloss da kısıtlamaların ciddi olduğunu vurgulayarak, arz üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı finanse eden enerji gelirlerini hedef aldığı bu yaptırımlar, Hindistan ve Çin'i alternatif tedarik kaynaklarına yönlendirdi. Eni CEO'su Claudio Descalzi, yeni önlemlerin önceki yaptırımlardan farklı olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda bu yaşanmadı, ancak şimdi Çin ve Hindistan uyum sağlamak isterse durum oldukça farklı olur" ifadelerini kullandı.

Uzun süreli bir alım duraklaması işareti

Ekim ayında petrol fiyatları 65 dolar civarında sabit seyrederken, analistler yaptırımların orta vadede fiyatları yukarı çekebileceği görüşünde. Hindistanlı rafineriler, Rosneft ve Lukoil'in kara listeye alınmasının ardından uzun süreli bir alım duraklamasına hazırlanıyor. Çinli rafinerilerden de Rus petrolü sevkiyatlarını geri çevirdiklerine dair sinyaller geldi.

Descalzi, olası arz fazlasının ise "geçici" olacağını ifade etti.