Trump'ın seçim zaferi sonrası Tesla hisseleri rekora koşuyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri 13 Aralık Cuma günü yüzde 4’ten fazla artış gösterdi ve haftayı 436,23 dolardan kapattı. Geçen hafta yüzde 12,08 oranında değer kazanan hisse senedi, analistlerin elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri için hedef fiyatlarını yükseltmesine neden oldu.

Trump'ın seçimi zaferinin ardından yüzde 73'ten fazla yükseliş yaşayan Tesla'nın imza attığı rekorda, Must-Trump ikilisinin yakın ilişkisinin etkisi büyük. Uzmanlara göre bu etki aynı zamanda Tesla'nın yakın gelecekte yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik ve yerli üretim gibi alanlarda da adından söz ettireceğinin bir göstergesi.

Analistler yeni hedef fiyatlarını açıkladı

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Tesla'nın satış başarıları ve değerlenen hisseleri sonrasında Deutsche Bank'tan Edison Yu, Tesla için fiyat hedefini 295 dolardan 370 dolara yükseltti ve yeni ABD yönetiminin otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri kolaylaştırabileceği beklentisini vurguladı. Morgan Stanley'den Adam Jonas ise Tesla fiyat hedefini 310 dolardan 400 dolara çıkardı.