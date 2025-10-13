Trump'ın tarife kararı Asya borsalarını sarstı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementlerinin ticaretine yönelik kısıtlayıcı adımlarının ardından yeni bir tarife kararı açıkladı. Trump, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı, tarife kararına ek olarak Çin'e satılan tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü getireceklerini de bildirdi.

"ABD, Çin'e zarar vermek değil yardım etmek istiyor"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde planlanan görüşmesinin iptal edilmediğini belirterek, iki ülke arasındaki sürece dair olumlu mesajlar verdi.

Trump açıklamasında, "Saygıdeğer Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'den misilleme açıklaması

Pekin yönetimi ise Trump'ın ek vergi kararına rağmen, nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kontrol tedbirlerinin meşru olduğunu savundu. Çin, geçen hafta yaptığı açıklamada küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı bu elementlerde ve üretim teknolojilerinde yeni ihracat kısıtlamaları getirdiğini duyurmuştu.

Piyasalar gergin, Asya borsaları karışık seyrediyor

Uzmanlar, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirtti. Makroekonomik verilere göre ise Çin'in Eylül ayı ihracatı yüzde 8,4 artarak beklentileri aştı. Ağustos ayında bu oran yüzde 4,8 olarak gerçekleşmişti.

Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.584,6 puanda kapanırken, Japonya'da tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.888 puanda, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,3 kayıpla 25.670 puanda seyretti. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 82.167 puanda işlem görüyor.