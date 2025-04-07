Trump'ın tarife listesinde görünmeyen 6 ülke ve nedenleri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 180'den fazla ülkeyi kıskaca alan tariferleri küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken, en düşük vergi oranı yüzde 10 oldu.

Trump'ın insan varlığınının bulunmadığı, ticaret bağının olmadığı adaları bile tarife listesine dahil etmesine rağmen 6 ülkeyi kapsam dışı bırakması dikkat çekti.

Peki Kanada, Meksika, Rusya, Kuzey Kore, Küba ve Belarus listede neden yer almadı?

Kanada ve Meksika yüksek tarifeli

Kanada ve Meksika, daha önceki tarifelerde hedef alındığı için son vergilerde kapsam dışı tutuldu. Trump ayrıca ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünler için de tarifeleri durdurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum "Meksika ABD'ye tarife uygulamadığı için ABD de Meksika'ya tarife uygulamıyor" dedi.



Kanada ise ABD'den ithal edilen tüm araçlara misilleme olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump'ın listesinde yokluğu dikkat çeken Rusya

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle ABD-Rusya ticaretinin fiilen sona ermesinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın liste dışında bırakıldığını söyledi. Ancak ABD'nin Rusya ile ticareti düşük seviyelerde olsa da devam etti. ABD ticaret verilerine göre Rusya 2024'te ABD'ye tahmini 3,5 milyar dolar değerinde mal ihraç etti.

Kuzey Kore, Küba ve Belarus

Kuzey Kore, Küba ve Belarus ise halihazırda çok yüksek tarifeler ve yaptırımlar uygulandığı için listeye dahil edilmedi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de daha önce uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu ülkelerle ticaret yapılmadığını belirtti.

Belarus, Ukrayna-Rusya savaşında, Rusya'yı desteklediği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.