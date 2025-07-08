Trump’ın tarife tehdidinin adresi BRICS ülkeleri oldu
Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 milyon dolar yatırım karşılığında varlıklı yabancılara vize verilmesini öngören “Altın Kart” planının gerçekte asla hayata geçirilemeyebileceği ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD tarife mektupları ve/veya anlaşmalarının 7 Temmuz yerel saatle 12.00'den itibaren" dünyanın çeşitli ülkelerine teslim edilmeye başlanacağını belirtti. BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunan Trump, "Bu politikada hiçbir istisna olmayacak" ifadelerini kullandı.
17. BRICS Liderler Zirvesi "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Güney" mottosuyla Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor. Zirvenin dün yayımlanan ortak bildirisinde, katılımcı liderler "tek taraflı gümrük vergileri ve gümrük vergisi dışı önlemlerin artışı" konusunda "ciddi endişeler" dile getirmişti. Bildirinin, ABD’de Trump yönetiminin ticaret politikasına “örtülü bir gönderme” olduğu iddia edilmişti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.
Tarife tehdidi büyük kırılmalara yol açmaz
Trump'ın açıklaması küresel piyasalarda ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, BRICS içinde Çin, Hindistan gibi önde gelen ülkelerin bulunması da küresel ticarete ilişkin endişelerin daha fazla tetiklenmesine yol açtı. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine ve onların Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen diğer ülkelere uygulanabilecek ek yüzde 10'luk gümrük tarifesi tehdidine ilişkin, "Görünüşte tabii manşete çıkabilecek bir haber ama pratikte 'Dünya ticaretini nereye götürür?' derseniz çok da öyle büyük kırılmalar yapmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan ekonomistler, ABD tahvil getirilerinin yukarı çekilmesine, hisse senedi piyasasının güçlü veriye pozitif tepki vererek perşembe günü yeni zirve yapmasına rağmen, 9 Temmuz öncesinde sertleşen tarife söylemi nedeniyle kazançların korunamadığını işaret etti. Trump’ın tarife açıklaması üzerine ABD vadelilerinde, Avrupa ve Asya borsalarında satıcılı bir seyirle hafta tamamlandığı belirtilirken, Türkiye varlıklarının enflasyonun gerilemeye devam etmesinin verdiği moral ile dünyadan pozitif ayrıştığına işaret edildi.
“Hiçbir yasal dayanağı yok”
ABD Başkanı Trump'ın 5 milyon dolar yatırım karşılığı vize taahhüt ettiği Altın Kart planının hukuki olarak uygulanabilirliği tartışılıyor. The Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump ve ekibindeki isimler böyle bir programın yasal olarak uygulanabilme ihtimalini dile getirse de bunun için gerekli olan yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için hiçbir çaba gösteriş değil. Trump’ın altın vizelerinin esasında uzak bir ihtimal olduğu ve gerçekte hayata geçirilemeyebileceği ifade edilen habere göre, göç avukatları ve diğer hukukçular bir ABD başkanının tek taraflı bir şekilde yeni bir vize kategorisi oluşturma yetkisinin bulunmadığını çünkü bunun Kongre’nin eyleme geçmesini gerektirdiğini belirtti.
Trump: Elon, raydan çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu bildirdi. Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu. Üçüncü partilerin "tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta" iyi olduklarını ileri süren Trump, "güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz" ifadesini kullandı. "Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen 'raydan çıkmasını' ve esasen bir 'tren kazası' olmasını izlemek beni üzüyor" diyen Trump, bir numaralı görevinin "Amerikan halkını korumak" olduğunu sözlerine ekledi.