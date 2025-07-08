Trump’ın tarife tehdidinin adresi BRICS ülkeleri oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hazırladığı "ta­rife mektupları veya an­laşmalarının" dünya geneli ülke­lere bugün gönderilmeye başla­nacağını bildirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı pay­laşımda, "ABD tarife mektup­ları ve/veya anlaşmalarının 7 Temmuz yerel saatle 12.00'den itibaren" dünyanın çeşitli ülke­lerine teslim edilmeye başlana­cağını belirtti. BRICS'in Ameri­kan karşıtı politikalarını benim­seyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulu­nan Trump, "Bu politikada hiç­bir istisna olmayacak" ifadeleri­ni kullandı.

17. BRICS Liderler Zirve­si "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Güney" mottosuyla Bre­zilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor. Zirvenin dün yayımlanan or­tak bildirisinde, katılımcı lider­ler "tek taraflı gümrük vergileri ve gümrük vergisi dışı önlemle­rin artışı" konusunda "ciddi en­dişeler" dile getirmişti. Bildiri­nin, ABD’de Trump yönetimi­nin ticaret politikasına “örtülü bir gönderme” olduğu iddia edil­mişti. Brezilya, Rusya, Hindis­tan, Çin ve Güney Afrika'nın ku­rucuları ara­sında yer aldığı BRICS, dünya ekonomi­sinde önemli yere sahip.

Tarife tehdidi büyük kırılmalara yol açmaz

Trump'ın açıklaması küresel piyasalarda ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin en­dişelerin artmasına neden olur­ken, BRICS içinde Çin, Hindistan gibi önde gelen ülkelerin bulun­ması da küresel ticarete ilişkin endişelerin daha fazla tetiklen­mesine yol açtı. İş Yatırım Ulus­lararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, ABD Başkanı Do­nald Trump'ın BRICS ülkeleri­ne ve onların Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen di­ğer ülkelere uygulanabilecek ek yüzde 10'luk gümrük tarife­si tehdidine ilişkin, "Görünüş­te tabii manşete çı­kabilecek bir haber ama pratikte 'Dünya ticaretini nereye götü­rür?' derseniz çok da öyle büyük kırılma­lar yapmaz" değerlen­dirmesinde bulundu.

Öte yandan ekonomistler, ABD tahvil getirilerinin yukarı çekilmesine, hisse senedi piya­sasının güçlü veriye pozitif tep­ki vererek perşembe günü yeni zirve yapmasına rağmen, 9 Tem­muz öncesinde sertleşen tari­fe söylemi nedeniyle kazançla­rın korunamadığını işaret etti. Trump’ın tarife açıklaması üze­rine ABD vadelilerinde, Avrupa ve Asya borsalarında satıcılı bir seyirle hafta tamamlandığı be­lirtilirken, Türkiye varlıklarının enflasyonun gerilemeye devam etmesinin verdiği moral ile dün­yadan pozitif ayrıştığına işaret edildi.

“Hiçbir yasal dayanağı yok”

ABD Başkanı Trump'ın 5 milyon dolar yatırım karşılığı vize taahhüt ettiği Altın Kart planının hukuki olarak uygulanabilirliği tartışılıyor. The Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump ve ekibindeki isimler böyle bir programın yasal olarak uygulanabilme ihtimalini dile getirse de bunun için gerekli olan yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için hiçbir çaba gösteriş değil. Trump’ın altın vizelerinin esasında uzak bir ihtimal olduğu ve gerçekte hayata geçirilemeyebileceği ifade edilen habere göre, göç avukatları ve diğer hukukçular bir ABD başkanının tek taraflı bir şekilde yeni bir vize kategorisi oluşturma yetkisinin bulunmadığını çünkü bunun Kongre’nin eyleme geçmesini gerektirdiğini belirtti.

Trump: Elon, raydan çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu bildirdi. Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu. Üçüncü partilerin "tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta" iyi olduklarını ileri süren Trump, "güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz" ifadesini kullandı. "Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen 'raydan çıkmasını' ve esasen bir 'tren kazası' olmasını izlemek beni üzüyor" diyen Trump, bir numaralı görevinin "Amerikan halkını korumak" olduğunu sözlerine ekledi.