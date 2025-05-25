Trump'ın tarifeleri fiyatları uçurdu: Dev markalardan peş peşe zam kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri dev markaları fiyat artışına itiyor. Trump, çoğu ithalat ürününde yüzde 10'luk temel tarifenin yanı sıra Çin malları için yüzde 30'luk ek tarife isterken, çelik ve alüminyum ürünlerinde ise oranlar daha da yukarı çıkıyor.

Birçok perakendeci, vergilerinin neden olduğu ek maliyetler nedeniyle fiyat artışına giderken özellikle Amerikalılar için bu yıl her zamankinden daha 'pahalı' geçecek.

12 perakendeci fiyat artırıyor

İşte Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle ABD'de fiyat artışına gidecek bazı şirketler:

Walmart: ABD'nin zincir market devi Walmart, 15 Nisan'da Trump'ın tarifelerinin "çok yüksek" olması nedeniyle, özellikle Çin'de üretilen ürünlere yönelik fiyatları artıracağını duyurdu. Fiyat değişikliklerinin mayıs sonunda görülmeye başlanacağı ve fiyatların haziran ayında daha fazla artacağı öngörülüyor.

Mattel: Oyuncak üretim devi Mattel, 6 Mayıs'ta tarifeler nedeniyle fiyatları artıracağını söyledi.Şirket ürünlerin yüzde 40 ile yüzde 50'sinin 20 dolar veya daha düşük fiyatta kalmasını beklediğini belirterek, dünya genelinde oyuncaklar için sıfır tarife çağrısında bulundu.

Trump, Mattel için "ABD'de tek bir oyuncak bile satmayacağım. Çünkü ABD, onların en büyük pazarı" demişti.

Best Buy: Elektronik perakendecisi de birkaç hafta içinde fiyat artışına gidecek markalar arasında.

Nintendo: Tarifelerle ilgili endişeler nedeniyle Switch 2 video oyun konsolu için ön sipariş tarihini erteleyen şirket konsolun 450 dolar olan başlangıç fiyatını değiştirmese de aksesuarlar için fiyat artışına gidecek.

PlayStation: PlayStation üreticisi Sony'nin de fiyat artışına gidebileceği değerlendiriliyor.

Shein ve Temu: Uygun fiyatlı ürünleri ile çıkan Çinli e ticaret devleri işletme giderlerinini artması nedeniyle 25 Nisan 2025'ten itibaren fiyat ayarlaması yapacaklarını duyurmuştu.

Ford ve Subaru: İthal otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulandı ve çoğu otomobil parçası da benzer bir vergiyle karşı karşıya kaldı, ancak bazı otomobil üreticileri şimdilik kısmi geri ödeme talep edebiliyor.

Öte yandan Ford'un Mali İşler Direktörü Sherry House, gümrük vergileri nedeniyle 2025'in ikinci yarısında ABD'deki otomobil fiyatlarının yüzde 1,5'e kadar artmasını beklediklerini söyledi.

Japon otomobil üreticisi Subaru da "artan maliyetleri telafi etmek" için "mevcut piyasa koşullarını" gerekçe göstererek ABD fiyatlarını artıracağını söyledi.

Stanley Black & Decker: Nisan ayında, elektrikli alet markalarının sahibi olan Stanley Black & Decker, tarifeler nedeniyle fiyatları ortalama yüksek tek haneli rakamlarla artırdı.

Adidas: Adidas, Trump'ın ileri geri uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'de ürünlerin maliyetlerinin artmasının muhtemel olduğunu söyledi. Adidas CEO'su Bjørn Gulden, 29 Nisan'da yaptığı bir kazanç açıklamasında, "ABD ile farklı ihracatçı ülkeler arasındaki müzakerelerdeki belirsizlik göz önüne alındığında, nihai tarifelerin ne olacağını bilmiyoruz" dedi.