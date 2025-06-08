Trump'ın tarifeleri ithalatı sarstı: Daralma pandemiyi geçti, enflasyon alarm veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında ABD’ye giren hemen her ürüne yeni tarifeler uygulamaya başlarken ortalama gümrük vergisini yüzde 2,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 18'e yükseltti.

Tarifelerle şekillenen nisan ayında ABD'nin ithalatı bir önceki aya göre yüzde 20 düşüş yaşadı. Bu rakam son 33 yılın en keskin düşüşüne işaret ederken, tarifelerin pandeminin yarattığı ithalat daralmasını da aştığı ortaya çıktı.

Ekonomistler, ABD'nin ithalat ve ihracat verilerinin tüketici fiyatları ile ürün arzında sıkıntı sinyalleri verdiğini belirtirken, tarife etkisinin kendini göstermeye başladığını belirtiyor.

Enflasyon riski kapıda

Şirketler artan maliyetlere karşı stok yapmaya yönelirken, şişen stoklar, arzı yüksek tutarak kısa vadede fiyat artışlarını da frenledi. Ancak stoklar azaldıkça ithalattaki düşüşün fiyat artışlarına ve ürün kıtlığına yol açması bekleniyor.

Bankacılık devi Goldman Sachs’a göre, gümrük vergileri enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını engellemeye devam ederek yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3,5’e çıkmasına neden olacak. En sert fiyat artışları ise tüketici elektroniği, otomobil ve giyim sektörlerinde yaşanacak.

İthalatçılar siparişleri ya iptal ediyor ya da erteliyor

Öte yandan ABD'li ithalatçılar, Trump’ın gelecekte vergileri düşüreceği umuduyla beklemeye geçti. Kimileri ürünlerini teslim alıp yüksek vergileri ödemeyi kabul ederken, kimileri de siparişleri ya iptal ediyor ya da erteliyor.

Trump yönetimi ise ticaret pazarlıkları için son tarih olarak 9 Temmuz’u işaret etti.