Trump’ın tarifeleri kasayı doldurdu: ABD bütçe açığı 3 yıl sonra ilk kez geriledi

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal bütçe açığı 30 Eylül'de sona eren 2025 mali yılında 41 milyar dolar azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara gerileyerek 2022'den bu yana ilk kez yıllık bazda düştü.

Bütçe 2024 mali yılında 1 trilyon 817 milyar dolar açık vermişti.

Trump'ın tarifeleri geliri artırdı

Trump'ın tarifelerinden elde edilen gelir artışı ve eğitim harcamalarındaki kesintiler açığın azalmasında etkili oldu. Trump'ın uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileriyle 2025 mali yılında 195 milyar dolarlık net gümrük geliri elde edildi. Gümrük gelirleri 118 milyar dolar arttı. Eylül ayında gümrük gelirleri 29,7 milyar dolarla yeni rekor seviyeye ulaştı. Geçen yılın aynı ayında gümrük gelirleri 7,3 milyar dolardı.

Toplam gelirler ve harcamalarda rekor

2025 mali yılı için toplam gelirler 5 trilyon 235 milyar dolarla rekor düzeyde gerçekleşirken, 2024 mali yılına göre 317 milyar dolar artış kaydetti. 2025 mali yılı harcamaları da 7,01 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşırken, bir önceki yıla göre 275 milyar dolar arttı.

Tahmini açığın GSYH'ye oranı yüzde 5,9 olabilir

Hazine bakanlığı yetkilileri, 2025 mali yılı için tahmini açığın GSYH'ye oranını yüzde 5,9 olarak hesapladıklarını söyledi. Bu oran 2024 mali yılında yüzde 6,3'tü.

Eylül ayı için Hazine 198 milyar dolar bütçe fazlası verdi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe fazlası yüzde 147 arttı.