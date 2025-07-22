Trump'ın tarifelerine rağmen ABD'li bankalardan güçlü performans

ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın korumacı politikalarının merkezinde yer alan "tarifeler", yıl başından bu yana küresel gündemi meşgul ediyor.

Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergilerinin küresel ekonomik gidişatı değiştirebileceği endişesi artarken başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadelesini sürdüren merkez bankalarının da politika alanını daraltabileceği tahmin edildi.

Küresel piyasalar Trump'ın tarifeleri açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana dalgalı bir seyir izlerken, Moody's'in ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi ve kamu borcu ile faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstermesi de ülkenin ağırlaşan borç yükünü yeniden gündeme getirdi.

Bu iklimde ABD'nin önde gelen bankalarının açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları, finans sektörünün dayanıklılığına ve ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna dair önemli bir gösterge oldu.

Bankaların finansalları ekonominin gücüne işaret etti

ABD'li büyük bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs performansları, özellikle artan gelir ve karlılık rakamlarıyla dikkati çekerken, JPMorgan Chase'in ikinci çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 20,8 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl ikinci çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artışla 5,5 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,9 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 1,6 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2024'ün aynı döneminde 1,33 dolar seviyesindeydi.

Citigroup'un karı yüzde 25 yükseldi

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 4 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,96 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,52 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 20 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

3 dev ikinci çeyrekte güçlü bilançolar açıkladı

Bank of America'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 83 sent olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 89 sente çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 arttı

Morgan Stanley de geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 16,8 milyar dolara ulaştırdığını açıkladı. Bankanın geliri, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Kurumun net karı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 3,5 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,13 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 yükseldi

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün ikinci çeyreğinde 8,62 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 10,91 dolara ulaştı. Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğinde geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 44,9 milyar dolara indi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 50,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 14,9 milyar dolara düştü. JPMorgan Chase, 2024'ün ikinci çeyreğinde 18,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ikinci çeyrekte 5,24 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 6,12 dolar seviyesindeydi.

"Trump'ın tarifelerine rağmen tüketici davranışı zayıflamadı"

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, ABD'de bilanço sezonunun pozitif başladığını belirterek, bahsedilen bankaların açıkladığı ikinci çeyrek bilançolarının, tahminlerin üzerinde gelir ve kar rakamlarıyla öne çıktığını aktardı.

İyi gelen bilançolarla ABD borsalarında yeni rekorların kırıldığını ifade eden İncekara, bilanço sezonunda iyimser beklentilerin sürdüğünü söyledi.

"ABD'li dev şirketlerden gelen güçlü bilanço açıklamaları ve ABD perakende verilerinin güçlü olması piyasaların tarifeleri ve değişken ticaret politikalarını idare edebileceği iyimserliğini artırdı." ifadesini kullanan İncekara, ABD'deki verilerin de söz konusu iyimserliğe eşlik ettiğine vurgu yaptı.

İncekara, ülkede tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerine rağmen tüketici davranışı zayıflamadı. Bu durum, ekonomide talep tarafının hala canlı olduğunu gösteriyor. İş gücü piyasası da dirençli. İlk kez işsizlik maaşı başvuruları 221 bine geriledi. Son 3 ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. İş gücü piyasasındaki sağlamlık, büyüme senaryolarını destekliyor. ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösteren bu iyimser veriler, ABD Merkez Bankası yetkililerini faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığı kanısına itti. Jeopolitik gerginlikler, tarife belirsizlikleri, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alma iddiaları bu iyimser tablonun önündeki en önemli riskler. Piyasalar bu riskleri de yakından takip ediyor."