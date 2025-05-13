Trump'ın tarifelerinin ardından otomobil fiyatlarında son yılların en sert yükselişi!

ABD'de sıfır araç fiyatları Trump'ın oto-tarife önlemlerinin etkisiyle nisan ayında artış gösteredi.

Cox Automotive's Kelley Blue Book'a göre tüketicilerin ödediği ortalama fiyat, indirimler ve promosyonlardan sonra mart ayına göre yüzde 2,5 arttı. Bu döneme kadar aynı ayda tipik artış 1,1 seviyesindeydi. Son on yılda kaydedilen tek artış ise 2020'de pandemi dönemindeki 2,7'lik artıştı.

Öte yandan otomobil üreticileri, ABD'nin araç ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine uyum sağlamaya çalışıyor. Hyundai, Ford ve Jeep üreticisi Stellantis gibi otomobil devleri, alıcıları rahatlatmak ve satışların devam etmesini sağlamak için fırsatlar sunarken, çok azı etiket fiyatlarını yükseltti.

Fiyatların artacağı endişesi talebi artırdı

Yine de, bayiler ve otomobil yöneticileri, alıcıların tarifeyle ilgili herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek için acele etmeleri nedeniyle tüketici talebinin son birkaç ayda arttığını söyledi. Cox'a göre bu durum, yeni araç alacakların bayilerde ortalama olarak daha fazla para ödemesine yol açtı.

Cox yönetici analisti Erin Keating, otomobil üreticileri fiyatları sabit tutsalar bile, tüketicilerin gümrük tarifelerinin eninde sonunda fiyatları yükselteceği beklentisinin bazı modellerde enflasyona yol açmış olabileceğini söyledi.