Trump'ın Venezuela hamlesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım adımlarının ardından çarşamba günü yükselişe geçti. Trump'ın, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı petrol tankerlerine "tam ve kapsamlı" bir abluka uygulanması talimatı vermesi, jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 88 sent artışla yüzde 1,5 yükselerek 59,80 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 85 sent değer kazanarak varil başına 56,12 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları bir önceki seansta, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceği ve Batı yaptırımlarının gevşetilebileceği beklentisiyle arzın artabileceği öngörüsü sonucu son beş yılın en düşük seviyelerine yakın kapanmıştı.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Venezuela yönetimini yabancı terör örgütü olarak nitelendirerek, yaptırımlı tankerlerin ülkeye giriş ve çıkışlarının engellenmesini istedi. Bir ABD'li petrol traderı, söz konusu adımın günlük 0,4 ila 0,5 milyon varillik arzı etkileyebileceğini ve fiyatları varil başına 1-2 dolar yukarı çekebileceğini belirtti.

Asya piyasalarındaki işlemciler de, fiyatların 60 doların altına gerilemesinin ardından vadeli kontratlarda alımların artmasının yükselişi desteklediğini ifade etti. Bununla birlikte, Venezuela'nın küresel petrol arzındaki payının sınırlı olduğu ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Analistler, piyasada şu aşamada arzın yeterli seviyede olduğunu ancak olası bir ablukanın uzun süre devam etmesi halinde özellikle ağır ham petrol fiyatlarında ek yükselişlerin görülebileceğini değerlendiriyor.