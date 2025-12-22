Trump'ın Venezuela hamlesi petrolde dengeledi sarstı: 8 milyar dolarlık ticari risk

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya karşı askeri baskıyı tırmandırması, küresel petrol piyasalarında belirsizliği artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından bazı petrol tankerlerinin rotalarını değiştirdiği, Asya’ya gitmesi planlanan gemilerin ise limanlarda beklemeye alındığı ifade ediliyor. Venezuela ham petrolüne uygulanan fiyat indirimlerinin de daha da arttığı belirtiliyor.

8 milyar dolarlık risk

Depolama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın önümüzdeki dönemde bazı petrol kuyularını devre dışı bırakmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Trump’ın askeri hamlelerinin yaklaşık 8 milyar dolarlık bir petrol pazarını riske attığı görüşünde.

Sürecin, yaklaşık bir hafta önce bir petrol tankerine el konulmasıyla başladığı aktarıldı. Yeni gelişmenin ardından Trump, Venezuela tankerlerine yönelik olası bir abluka tehdidini gündeme getirerek, Venezuela’nın "ABD’den daha önce çaldığı petrol, toprak ve diğer varlıkları geri vermesi gerektiğini" dile getirdi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada ise Venezuela kıyıları açıklarındaki ABD askeri varlığının artırılacağını belirterek, bunun Caracas yönetimi için “daha önce görülmemiş bir şok” olacağını ifade etti.