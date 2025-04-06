Trump’ın vergi hamlesi kahve ve çikolata fiyatlarını tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ticaret dengesini sarstı. Vergi artışlarının ardından özellikle kakao, kahve ve şeker gibi tarımsal emtiaların fiyatlarında dikkate değer düşüşler yaşandı. Uzmanlar, bu gelişmenin uzun vadede tüketiciye zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Vergi artışı küresel piyasaları sarsıyor

Trump’ın, ithalatın büyük bir bölümüne yüzde 10, bazı ülkelere ise yüzde 50’yi aşan oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından küresel piyasalar tedirginliğe sürüklendi. Kanada’dan Çin’e kadar birçok ülke misilleme hazırlığına girişti. Artan belirsizlik yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken, hisse senetlerinde düşüş ve emtia fiyatlarında sert kayıplar yaşandı.

Rabobank: Kahve ve çikolatada zam kaçınılmaz

Cnbc-e'nin haberine göre Hollanda merkezli finans kuruluşu Rabobank tarafından yayımlanan raporda, yeni tarife rejiminin ticaret akışlarını sekteye uğratacağı vurgulandı. Raporda, özellikle ABD'de kahve ve çikolata fiyatlarının artabileceğine dikkat çekildi. Fildişi Sahili’ne yüzde 21, Vietnam’a ise yüzde 46 oranında vergi uygulanabileceği öngörülüyor.

Kakao fiyatları dünyanın iki merkezinde sert düştü

Kakao vadeli işlem kontratları, Londra’da yüzde 4,7 gerileyerek ton başına 6.370 pounda düştü. New York’ta ise fiyat yüzde 8,4 azalarak ton başına 8.512 dolara kadar indi. ABD, hem çikolata tüketiminde hem de işlenmiş kakao ürünleri ithalatında ilk sırada yer alırken, AB, Malezya ve Endonezya’dan gelen bu ürünlere sırasıyla yüzde 20, 24 ve 32 oranlarında gümrük vergileri uygulanmaya başlandı.

"Vietnam kahvesi ABD piyasasından silinebilir"

Kahve tarafında da benzer bir tablo oluştu. Arabica kahve yüzde 5,1 düşüşle libre başına 3,657 dolara, Robusta kahve ise yüzde 4,8 kayıpla ton başına 5.128 dolara geriledi. ABD'deki kahve zincirlerinin halihazırda yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtmakta zorlandığını belirten sektörel kaynaklar, yeni vergilerin bu süreci daha da zorlaştıracağını ifade ediyor. Bir ithalatçı ise “Vietnam kahvesine getirilecek yüzde 46’lık vergi, bu ürünün ABD pazarından tamamen çekilmesine yol açabilir” dedi.

Şeker fiyatlarında da geri çekilme var

Şeker piyasasında da değer kaybı devam ediyor. Ham şekerin libre fiyatı yüzde 1,4 azalarak 18,84 sente inerken, bir önceki gün yüzde 2,5’lik düşüş kaydedilmişti. Beyaz şekerin ton fiyatı da yüzde 1 düşerek 538,30 dolara geriledi. Uzmanlar, bu düşüşlerin şeker ihracatçısı ülkelerde endişe yarattığını belirtiyor.