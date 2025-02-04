Trump’ın vergi kararı sonrası petrol fiyatlarında dalgalanma

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini 30 günlüğüne askıya alması, arz kesintisi endişelerini hafifletti. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarında %1'in üzerinde düşüş yaşandı.

ICE'de vadeli Brent petrol fiyatı %1,05 gerileyerek varil başına 74,91 dolara indi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise %1,5 düşüşle 71,65 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere yönelik %10'luk ek gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. Buna karşılık Pekin, önümüzdeki Pazartesi itibarıyla ABD'den kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına %15, Amerikan ham petrolü ve tarım makinelerine ise %10 gümrük vergisiyle misilleme yapacağını duyurdu.

Büyümeyi etkileyebilecek bir sürece işaret edebilir

Bu gelişme, ticaret savaşı korkularını artırarak küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ve talepte azalmaya yol açabilecek bir sürece işaret etti.

Analistler, taraflar arasında müzakerelerin başlaması ve olumlu sinyaller gelmesi durumunda Brent petrol fiyatının 74,08 dolara kadar gerileyebileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 72,90 dolara doğru bir düşüş trendinin gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak gerilimin tırmanması halinde hedef fiyatlar 75,25 ve 76 dolar olarak öngörülüyor.