Trump’ın vergi politikası 'sonuç' veriyor! 18 ülkeden yazılı teklif yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük vergileri, küresel ticaret diplomasisinde önemli bir hareketlilik başlattı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, söz konusu vergi kararlarının ardından 18 farklı ülkeden yazılı teklif alındığını ve ticaret müzakerelerinde yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını duyurdu.

Leavitt, Trump yönetiminin yürüttüğü görüşmelerin yalnızca bu hafta 34 ülkeyle doğrudan temas içereceğini belirtirken, bu görüşmelerin ekonomik işbirliği ve tarife oranlarının yeniden şekillenmesi açısından önemli ilerlemelere yol açabileceğini vurguladı.

En dikkat çekici gelişme ise Hindistan cephesinden geldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Hindistan ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaret anlaşmasının şartları üzerinde mutabakata varıldığı açıklandı. Leavitt, basının bu gelişmeye yeterince dikkat göstermediğini savunarak, anlaşmayı ABD dış ticaret stratejisinin önemli bir adımı olarak tanımladı.

Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerinin temel oranını yüzde 10 olarak belirlemiş, ancak bazı ülkeler için bu oranın artırılabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 26, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Gelen tepkiler üzerine, Çin hariç tüm ülkeler için uygulanacak karşılıklı ek vergiler 90 gün süreyle askıya alınmıştı. Çin ise Trump’ın hamlesine, ABD ürünlerine yüzde 125 vergi uygulayarak karşılık vermişti.