Trump'ın vergi tarifesi açıklaması Çin'de teşvik artırımına yol açacak mı?

Bugün küresel piyasaların gündeminde ilk sırada başta ABD olmak üzere tüm dünyadaki yoğun veri akışı yer alıyor. Asya borsalarında ise Donald Trump'ın tarife açıklamalarının sonrasında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'nin Çin'e uygulayacağını açıkladığı yüzde 10'luk ek gümrük vergisine dair açıklama yapan ekonomistler, Trump'ın seçim vaadi olan yüzde 60'lık vergi oranına göre söz konusu oranın düşük kaldığını belirtiyor ve Çin'in bu adımın etkileriyle yeni teşviklerle başa çıkabileceğini vurguluyor.

Çin sanayisi Ekim ayında yükselişe geçti

Çin'in sanayi şirketlerinin karları ekim ayında iyileşme işaretleri gösterdi ve yıllık bazda düşüş daraldı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, eylül ayında yüzde 27,1'lik düşüş yaşayan sanayi karları, ekimde bir önceki yıla göre sadece yüzde 10 düştü.

Borsada durum...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.112 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.503 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 19.418 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 3.297 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 79.937 puanda bulunuyor.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 152,2 seviyesinde bulunuyor.