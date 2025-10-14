Trump'ın vergi tehdidiyle Avrupa borsaları geri çekildi

Avrupa hisse senetleri, haftanın pozitif başlangıcının ardından Salı gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini söylemesi, yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Pan-Avrupa endeksi Stoxx 600, günün ilk yarısında yüzde 1 düşüşle 560,9 puan seviyesine gerileyerek Eylül sonundan bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaştı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,23, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,24, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,54 ve Londra'da FTSE 100 yüzde 0,55 oranında değer kaybetti.

Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerine misilleme olarak yeni gümrük vergileri getirebileceğini söylemişti. Çin, bu minerallerin küresel arzının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyor ve bu kaynaklar otomotiv, savunma ve yarı iletken sektörleri için kritik öneme sa hip.

Trump'tan 'ticaret ilişkileri iyi olacak' mesajı

Trump, daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin ile ticaret ilişkileri iyi olacak" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı ancak piyasalar, belirsizliğin devam edeceği görüşünde birleşiyor.

Avrupa'da sabah saatlerinde madencilik hisseleri öne çıkan kayıplar arasında yer aldı. Stoxx Basic Resources endeksi, yüzde 2,7 düşüşle sektörler arasında en fazla gerileyen endeks oldu.

Yatırımcılar gün boyunca Washington'da süren IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarından gelecek mesajlara odaklanırken, IMF'nin bugün yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünümü raporu da piyasaların seyrinde belirleyici olacak.