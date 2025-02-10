Trump'ın vergi tehditlerine rağmen Avrupalı yatırımcıların güven endeksi yükselişte

Frankfurt merkezli piyasa araştırma şirketi Sentix'in 6-8 Şubat tarihlerinde 1111 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerine göre, 2025 ocak ayında eksi 17,7 olan endeks, bu ay 5 puanlık artışla eksi 12,7'ye yükseldi.

Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 16,3'e yükselmesi yönündeydi. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 5'ten 1'e yükselerek, Temmuz 2024'ten beri ilk kez sıfırın üzerine çıktı. Mevcut Durum Endeksi de eksi 29,5'ten eksi 25,5'e yükseldi.

Yeni Alman hükümeti umutları yeşertmeyi başaracak mı?

Euro Bölgesi'nin ekonomisi krizden çıkmaya çalıştığını vurgulayan Sentix'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şimdiye kadar, Euro Bölgesi'nin en önemli ekonomisi olan Almanya'nın zayıflığı, yukarı yönlü her türlü ivmeyi baskıladı. Almanya'nın resesyondaki ekonomisi Euro Bölgesi'nin üzerinde bir kurşun ağırlık gibi asılı duruyor. İşte tam da bu noktada iyileşme umudu beliriyor. Bu umut her şeyden önce yeni seçilen Alman hükümetinin daha iş dünyası dostu bir politika izleyeceği hayaline dayanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.