Trump'ın vergileri kahveye hasret bırakacak: Brezilya en büyük pazarını kaybedebilir!

ABD Başkanı Donald Trump 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'dan gelen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu karar, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'da tarımdan enerjiye, sanayiden havacılığa kadar pek çok sektörü olumsuz etkileyecek. Brezilya, Çin'den sonra en büyük ikinci ihracat pazarı olan ABD'ye petrol, kahve, sığır eti, portakal suyu, kereste, uçak ve makine gibi ürünler ihraç ederken yüzde 50'lik yeni vergi, bu alanlarda faaliyet gösteren çok şirketleri de zora sokacak.

Brezilya kahvenin ABD yolculuğu sona eriyor

CNBC-e'deki habere göre dünyanın en büyük kahve ihracatçısı olan Brezilya, kahve ihracatının yüzde 16,7'sini ABD'ye gerçekleştiriyordu. Ancak yükselen vergilerin ardından ABD'li kahve şirketlerinin bu ürünler için yüzde 50 daha fazla ödeme yapamayacağı, Brezilyalı üreticilerin ise fiyatları düşürerek rekabeti sürdüremeyeceği belirtiliyor. Bu durum, ABD'li firmaların başka ülkelerden kahve çekirdeği tedarik etmesi, Brezilya'nın ise ihracatını Avrupa ve Asya'ya yönlendirmesi anlamına gelebilir.

Artan vergiler sığır eti ihracatını da vuruyor, Brezilyalı yetiştiriciler yıllık net gelirlerinin yüzde 5 azalacağını öngörüyor. ABD'de de halihazırda yüksek olan sığır eti fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Pek çok şirket vergi artışından doğrudan etkilenecek

Brezilya yine geçen yıl toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü ABD'ye yapmıştı. Dünyanın üçüncü büyük uçak üreticisi olan Brezilyalı Embraer da ABD pazarında güçlü bir konuma sahipti. Analistlerine göre, Brezilya'nın ABD'ye yaptığı uçak ihracatı, geçen yıl toplam uçak ihracatının yüzde 63'ünü oluşturdu. Dolayısıyla Embraer da vergi artışından doğrudan etkilenecek.

Brezilya'nın motor, jeneratör ve makine endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 60'ı da ABD'ye gidiyor. Elektrik motorları üreticisi WEG'nin, bu vergi artışından doğrudan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Elektronik sektöründe de benzer bir tablo var. Brezilya Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Derneği, ABD'nin bu ürünler için başlıca pazar olduğunu vurguluyor. Trump'ın vergi kararı, Brezilya'nın tarım ve sanayi ihracatını çok yönlü etkileyebilir. Sektörel farklar bulunsa da ortak beklenti, Brezilya'nın ihracat hatlarını Avrupa ve Asya'ya kaydırma yönünde şekilleniyor. Lula yönetimi ise ABD'nin bu kararı karşısında olası bir misilleme için çalışmalara başladı.