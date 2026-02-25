Trump’ın yeni tarifeleri... Bazı ülkeler kazanacak, bazıları krize girecek!

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna geçtiği günden bu yana agresif şekilde artırdığı gümrük tarifeleri, geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Yüzde 30'ları aşan bazı tarifeler bu kararla birlikte yüzde 10 seviyesine düşürülürken, pek çok ticaret anlaşması da belirsizliğe girdi.

Mahkeme, Trump’ın dünya çapında kapsamlı ek vergiler uygulamak için acil ekonomik yetkileri kullanmasını hukuka aykırı bulurken, Trump ise ülkeleri anlaşmalara uymaları konusunda uyardı. Beyaz Saray'ın da yüzde 10 olarak yürürlüğe giren tarife oranını yüzde 15’e yükseltecek resmi bir emir üzerinde çalıştığı öğrenildi.

BofA analistleri ise yeni sürecin bazı ülkelerin işini kolaylaştıracağını savunuyor. Brezilya, Kanada ve Meksika gibi ABD ile yoğun ticaret yapan ve yüksek vergi yükü altındaki ülkelerin yeni tarifelerden görece kazançlı çıkacağı belirtiliyor. Ancak yeni tarifeler önümüzdeki 150 gün boyunca geçerli olacak. Bu sürenin sonunda Kongre, tarifeleri yeniden değerlendirecek.

Yüksek tarifedeki ülkeler avantajlı

BofA analistlerine göre, Trump küresel tarifeleri yüzde 15’e yükseltmeyi başarırsa Brezilya'nın yüzde 40'a dayanan ek vergi yükü büyük ölçüde hafifleyecek. Kanada ve Meksika da benzer şekilde bu durumdan fayda sağlayacak. Analistler, Venezuela, El Salvador, Guatemala ve Ekvador gibi ülkelerin de kazançlı olduğunu, buna larşılık yüzde 10'luk dilimdeki Kolombiya, Panama ve Peru'nun dezavantajlı konumda olacağını belirtiyor.

Öte yandan Türkiye de ABD'nin yüzde 10'luk tarife grubunda bulunuyor. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı asgari gümrük vergisi, yüzde 15'lik tarifenin onaylanması durumunda artmış olacak.