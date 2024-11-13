Trump'ın zaferi Asya'da dengeleri değiştirdi: Tarife riski Samsung hisselerini tepetaklak etti

Samsung Electronics hisseleri, ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik uygulamayı planladığı yüksek oranlı tarifeler nedeniyle dört yılın en düşük seviyesine indi.

Güney Koreli teknoloji devinin hisseleri, Çin piyasasına olan bağımlılığı ve Trump yönetimiyle gelmesi beklenen ithalat vergilerine dair endişelerle yıl içinde yüzde 34 değer kaybetti. SK Hynix ve Nvidia gibi rakiplerinin aksine Samsung, küresel çip üretiminde en kötü performansı sergiliyor.

Güney Koreli yetkililer, ABD tarifelerinin Samsung’un küresel pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Özellikle, BNK Investment & Securities analisti Lee Min-hee, Trump’ın ithalat vergilerinin çip kullanılan elektronik ürünlere olan talebi azaltabileceğini belirterek, Samsung’un Çinli müşterilere olan bağımlılığı nedeniyle daha fazla zarar görebileceğini ifade etti.

Hyundai Motor Securities analisti Greg Noh ise, ABD’nin Çin ürünlerine yönelik evrensel gümrük vergisi uygulamasının Samsung’un küresel pazar pozisyonunu zorlayabileceğine dikkat çekti.

Samsung hisseleri, dört günlük bir düşüş serisinin ardından bugün yüzde 2,1 gerileyerek 51.700 wona düştü ve bu, 24 Haziran 2020’den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Analistlere göre, Samsung’un önümüzdeki dönemde Çin’deki müşteri payını azaltarak ABD pazarında daha güçlü bir pozisyon kazanması gerekecek.