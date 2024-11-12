Trump'ın zaferi bir servete mâl oldu! 200 milyon dolarlık itiraf

ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu "America PAC"ın seçimlerde Trump'a verdiği desteğe ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.

İsminin açıklanmasını istemeyen olaylarla ilgili bilgi sahibi bir kişi, "America PAC"ın Trump'ın zaferi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığını söyledi.

İddialar büyük yankı uyandırırken taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Musk seçmenlere 1 milyon dolar dağıtmıştı

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar, her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyordu.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadesini kullanmış ve "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle ABD'li milyarder aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, Krasner'in ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve çekilişin devam edebileceğine karar vermişti.