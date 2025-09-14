Trump'ın ziyareti öncesinde ABD'li devlerden İngiltere'ye yatırım sözü

ABD finans devleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı yapcağı ziyaret öncesi İngiltere'ye yatırım sözü verdi. İngiltere Ticaret ve İşletme Bakanlığı yatırımın Londra, Edinburgh, Belfast ve Manchester'da bin 800 istihdam yaratmasının ve transatlantik finansal bağları derinleştirmesinin beklendiğini açıkladı.

Bank of America, Kuzey İrlanda'daki ilk operasyonunu başlatarak Belfast'ta bin civarı istihdam yaratacak.

Citigroup, Kuzey İrlanda'daki varlığını daha da artırma taahhüdü de dahil olmak üzere, Birleşik Krallık operasyonlarına 1,1 milyar sterlin yatırım yapmayı planlıyor.

S&P Global, Manchester'a 200 kalıcı pozisyonu destekleyerek 4 milyon sterlinden fazla yatırım yapacak.

Gelecek yıl İngiltere pazarına 7 milyar sterlin yatırım yapması beklenen BlackRock, Edinburgh'da yeni bir ofis açarak yerel iş gücünü neredeyse iki katına çıkardı.

İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle, "Bu yatırımlar, en yakın ticaret ortaklarımızdan biriyle kurduğumuz kalıcı 'altın koridor'un gücünü yansıtıyor" dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves yaptığı açıklamada, PayPal Holdings Inc. ve Broadridge Financial Solutions Inc.'in de İngiltere'ye taahhütte bulunan diğer ABD'li finans grupları arasında yer aldığını ve bu taahhütlerin "İngiltere ekonomisinin muazzam potansiyelini" gösterdiğini söyledi.

Hükümet, anlaşmaların İngiltere ile ABD arasında 20 milyar sterlinlik ticaret hacmine denk geldiğini söyledi.

Ayrıca cumartesi günü, Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği, ülkelerin önümüzdeki günlerde trilyon dolarlık teknoloji sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir teknoloji anlaşması imzalamayı planladıklarını söyledi.

Trump, üç gün sürecek ikinci resmi ziyareti için salı günü İngiltere'ye uçacak.