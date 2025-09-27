Trump'ın 'zoraki teşvik' hamleleri sürüyor! ABD, çip içeriğine göre ithal elektroniklere vergi tarifesi hazırlığında

Trump yönetimi, ABD’de yarı iletken üretimini teşvik etmek için dikkat çeken bir ticaret adımı üzerinde çalışıyor. Buna göre, yabancı ülkelerden ithal edilen elektronik cihazlara içerdikleri çip miktarı ve değerine göre gümrük vergisi getirilmesi planlanıyor.

Çip bazlı tarife

Henüz kesinleşmeyen plana göre, ABD Ticaret Bakanlığı, ithal ürünlerin içerdiği yarı iletkenlerin tahmini değerinin belirli bir yüzdesi üzerinden vergi hesaplayacak. Böylece ithal edilen elektronik cihazların maliyeti artarken, ABD’de üretimin geri getirilmesi hedefleniyor.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için hayati öneme sahip yarı iletken ürünlerde yabancı ithalata bağımlı olamaz” ifadelerini kullandı.

Desai, gümrük vergileri, vergi indirimleri, deregülasyon ve enerji bolluğunun birlikte değerlendirildiği çok yönlü bir strateji izlediklerini söyledi.

Tüketici ürünlerinde fiyat artışı riski

Planın hayata geçirilmesi halinde, diş fırçalarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok ürünün fiyatının artması bekleniyor.

Muhafazakâr Amerikan Girişim Enstitüsü’nden ekonomist Michael Strain, bu adımın ABD’de zaten Fed hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu daha da yükseltebileceğini belirtti.

Strain, yalnızca ithal ürünlerin değil, yerli üretimin de maliyetlerinin yükseleceğini, çünkü birçok ürünün kilit girdisinin yarı iletkenlere dayandığını vurguladı.