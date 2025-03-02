Trump'la tartışan Zelenskiy, aradığı desteği İngiltere'de buldu

Zelenskiy, birkaç gün önce Oval Ofis'te Trump'la yaşadığı tartışmanın ardından İngiltere ile bir kredi anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamaları, ortak koordinasyonu, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, savaşı adil bir barışla ve güvenlik garantileriyle sonlandırmayı ele aldıklarını ifade etti.

'İngiltere ile aynı vizyonu paylaştığımız için mutluyuz'

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Londra'ya gelen Zelenskiy, Starmer'ın ilkeli bir destek mesajı verdiğini ve kredinin silah üretimine yönlendirileceğini ifade ederek şöyle konuştu.

"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz."

Zelenskiy-Trump tartışması

Öte yandan Trump-Zelenskiy tartışmasının yankıları sürüyor. Zelenskiy, yaşanan tartışma sonrası ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamamıştı. Trump ise tartışma sonrası Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.